〈車壇大小事〉Kia原廠中古車展 享專屬禮遇

Kia Select官網新增「電費計算機」，協助車主了解中古電動車日常充電成本。

記者莊玟玥∕台北報導

Kia為滿足國內車主對高品質中古車的需求，積極擴展「Kia Select原廠精選中古車」服務。為此，Kia本月初舉辦全台首場「Kia Select原廠精選中古車展」，現場展出全車系逾50台低里程、低車齡的Kia Select原廠精選中古車，車源來自於公務∕試乘車，凡於活動當日下訂，即可於1月底前完成交車。現場推出最高享逾70萬元專屬禮遇之外，更可享與新車無差別的原廠保固。同時提供不分廠牌車主進行愛車鑑價、收購、諮詢等服務，讓車輛買賣更便利且安心。

廣告 廣告

Kia Select亦不斷優化官網內容，新增「電費計算機」功能，協助車主了解中古電動車的日常充電成本，並比較電動車與傳統油車在能源費用上的差異；同時車主可於該官網進行愛車估價，於會員中心上傳照片、預約勘車到完成簽約、收車與付款，完成一站式收購服務流程。

Kia今年正式推出的「第六年六大系統延長保固」方案，除了新車之外，Kia Select原廠精選中古車亦享有此方案。