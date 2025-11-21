〈車壇大小事〉KIA打造一站式換購服務

Kia Select原廠精選中古車，官網全新功能上線，導入不限品牌AI即時估價。

記者莊玟玥∕台北報導

Kia總代理台灣森那美起亞11/17宣布，Kia Select官方網站全面升級，打造Kia一站式換購體驗。本次官網升級重點，讓消費者能便利管理愛車估價與興趣車款紀錄。同時，Kia Select也導入不限品牌的中古車收購服務，透過AI即時估價快速掌握市場行情，並可於官網預約專人到府勘車與估價，打造最完善的一站式換購體驗。

Kia Select原廠精選中古車每一台Kia Select原廠精選中古車自引擎、底盤至內裝細節，皆經過超過百項全方位檢驗與整備程序，嚴格杜絕事故車與泡水車，全程由專業技師把關，確保交付至車主手中的中古車都能擁有如新車般的品質與保障。

Kia Select官網全新會員功能，從照片上傳、預約勘車到完成簽約、收車與付款，資訊透明、流程清晰。消費者亦可透過「收藏車輛」、「車款比較」與「願望清單」功能，快速篩選理想車款，協助做出更全面的購車決策。