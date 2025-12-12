〈車壇大小事〉Kia 限時萬元入主 歲末感恩．健檢有禮 同步起跑

Kia輕奢掀背Picanto上市至今，一舉突破1000台銷售，限時入主含舊換新減徵49.9元萬起。

記者莊玟玥∕台北報導

Kia總代理台灣森那美起亞今年展現全方位的品牌進化：產品方面，3月導入Picanto輕奢掀背，EV6純電休旅則於6月強勢登台，並於9月接續發表Carnival極致8人座，持續擴充產品陣容；通路升級方面，不僅迎來台北旗艦店盛大開幕，全台北中南更持續佈建新CI 2.0服務廠、展示中心等共計11間據點全新啟用，同時透過「Kia Skills Cup全國技能競賽」，全面提升服務量能。「2026 Kia啟發未來全台巡迴講談」，則於10月起於全台各展間陸續起跑，持續深化品牌精神的體驗。

Kia規劃「煥然一新．萬元入主」禮遇，限時入主Kia享1萬元起開回家或高額0利率，再享丙式車體險和專屬配件組，還可適用最高10萬元貨物稅減徵政策，最高享總價值逾16萬限時禮遇！此外，「歲末感恩．健檢有禮」乘用車冬季健檢活動，也同步起跑，凡於活動期間預約回廠，即享20項免費安全檢查，再享多項保養套組優惠及滿額禮多重禮遇，讓Kia車主的愛車以最佳狀態迎接新的一年。