〈車壇大小事〉Kia Kid’s Cup小小世界盃 孩童盡情奔跑玩足球

「2025 Kia Kid’s Cup小小世界盃」，體現Kia活動主題「Inspiration Connects Us All」。

記者莊玟玥∕整理報導

Kia全球總部長期深耕全球足球運動，自2007年起即成為FIFA官方合作夥伴。隨著四年一度的FIFA世界盃即將於2026年登場，Kia正式啟動全球品牌活動，活動的核心主要包含Kia官方比賽用球護送員計劃：從世界各地挑選10至14歲的青少年，在每場比賽前將官方比賽用球交給裁判，在即將到來的世界盃中，將有104位青少年獲得機會；同時，Kia更舉辦首屆Kia OMBC Cup青少年足球賽事，以「第49支球隊」的概念，象徵超越48支官方參賽國的象徵性隊伍；此外，Kia更邀請FIFA世界盃全球大使Thierry Henry拍攝系列影片，暗示他將領導這支象徵性球隊，以熱情追求夢想。

Kia總代理台灣森那美起亞攜手台中沙鹿創睿汽車，在台中靜宜大學舉辦第四屆「2025 Kia Kid’s Cup小小世界盃」足球嘉年華，讓孩童們在奔跑中親身體驗足球精神。