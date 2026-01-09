〈車壇大小事〉Lamborghini 全車系首度齊聚 旗艦快閃亮相
記者莊玟玥∕台北報導
隨著品牌電氣化策略「Direzione Cor Tauri」邁入關鍵里程，Lamborghini臺灣總代理嘉鎷興業於去年底(12/27-29)，於台北信義區富邦美術館附屬商業棟，舉辦一場Lamborghini最新世代電能化產品陣容的品牌展示。本次盛典將集結 Lamborghini 最新世代電氣化巔峰鉅作：包含V12 HPEV高性能混合動力旗艦 Revuelto、品牌首款插電式混合動力 Super SUV Urus SE，以及甫震撼問世、重新刻劃級距的V8混合動力超級跑車Temerario。三款劃時代車型首度齊聚臺灣。
Lamborghini Revuelto：作為品牌首款V12 HPEV(High Performance Electrified Vehicle)高性能混合動力超級跑車，採用全新碳纖維車架概念，結合前瞻設計語彙與高度優化的空氣力學效率，並搭載嶄新的動力架構，重新定義性能、操控表現與駕馭體驗的標竿。
