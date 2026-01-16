〈車壇大小事〉MG HS 滿配79.9萬起

都會小休旅ZS，深受首購族青睞。

記者莊玟玥／台北報導

MG當家旗艦休旅HS憑藉完整的安全科技配備，榮獲TNCAP「五星」安全評等肯定，為此，MG 1月推出購車優惠，全車系受惠於貨物稅新購減徵，HS車系搭配舊換新補助後最低79.9萬元起、ZS車系59.9萬元起、G50 PLUS 98.5萬元起，HS車型更提供五星榮耀心動購車金最高4萬元，本月完成領牌還可享有第五年延長保固(價值15,000元)，為新年換車兼具安全與價值的最佳首選。

MG旗下多款車型持續以「超規滿配」產品實力，滿足不同族群需求。HS以完整主被動安全配備、Level 2駕駛輔助系統、豐富的科技配備與舒適座艙設定，成為注重安全與質感消費者的首選；都會小休旅ZS憑藉靈活車身尺碼、實用空間與多項越級配備，深受年輕族群與首購族青睞；正七人座MPV車款G50 PLUS，以寬敞乘坐空間、靈活座椅機能與高實用性配置，成為家庭用車的務實選擇。無論追求安全或是駕馭體驗、講求高性價比的購車族群，皆能找到理想坐駕。