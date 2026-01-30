〈車壇大小事〉Multivan TDI 8人座車型登場

Multivan TDI 8人座的長軸距及後艙無段式滑軌設計造就出可以滿足乘載7名乘客及7件行李的靈活大空間。

記者莊玟玥∕台北報導

全新26年式Multivan TDI以8人座嶄新登場，建議售價210萬元起。26年式 Multivan TDI正式導入8人座（2-3-3座位配置），並更新對座模式選配規格，全車系的主動安全科技配備同步進化，打造創新實用的7人及8人座MPV。Multivan TDI搭載2.0 升直列四汽缸TDI渦輪增壓柴油引擎，搭配7速DSG線傳式雙離合器自手排變速箱綿密流暢的傳輸效率，更擁有符合能源效率等級1級優異油耗表現。

Multivan兩款TSI車型皆可選配乘客艙對座模式選配，除第二排獨立座椅可反向安裝至面對車尾。標配七顆環艙氣囊，有效降低撞擊對前座乘員造成的傷害。