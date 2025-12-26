〈車壇大小事〉PEUGEOT、CITROEN 車齡7年以上 專屬回饋開跑

記者莊玟玥∕台北報導

PEUGEOT與CITROEN總代理寶嘉聯合，為感謝車齡7年以上老友多年來的信任與陪伴，特推出「2026 老友相伴．禮遇再升級」專屬服務活動。即日起至2026年2/14止，凡回廠保養即可享指定原廠零件8折優惠，讓每一段旅程，都值得期待。

寶嘉聯合深知車主對愛車維護的重視，特別為車齡7年以上（以首次掛牌日起算）之PEUGEOT與CITROEN車主推出以下專屬禮遇：原廠指定零件8折優惠涵蓋車身鈑金、底盤系統、排氣系統、電氣系統等多項原廠指定零件。還有滿額贈好禮，活動期間單日消費滿NT$8,888，即可獲得限量品牌經典折疊旅行袋乙個（數量有限，送完為止）。

寶嘉聯合誠摯邀請車齡7年以上的PEUGEOT與CITROEN老友把握機會返廠，以最優惠的原廠禮遇體驗專業服務，並讓愛車以最佳狀態迎接新的一年。