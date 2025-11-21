〈車壇大小事〉PEUGEOT POLYGON CONCEPT 方形轉向控制器 顛覆想像

PEUGEOT「Hypersquare 轉向控制系統」首度導入方形轉向控制器。

記者莊玟玥∕台北報導

PEUGEOT POLYGON CONCEPT概念車的核心亮點，源自革命性的「Hypersquare轉向控制系統」。PEUGEOT打破百年以來的傳統方向盤設計思維，首度導入方形轉向控制器，並結合Steer-by-Wire線傳轉向技術，以電子訊號取代機械連結，實現更精準、直接且靈敏的操控回饋。

「Hypersquare轉向控制系統」能依車速自動調整轉向比：在低速停車或迴轉時，駕駛僅需輕鬆轉動即可完成操作；於高速行駛時，可透過極細微手部動作精確修正行進方向。PEUGEOT預計自2027年起，陸續於量產車款導入「Hypersquare轉向控制系統」，讓駕馭樂趣邁入全新境界。