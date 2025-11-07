〈車壇大小事〉The new Polo GTI 207匹馬力小鋼砲全新上市
記者莊玟玥∕台北報導
Volkswagen new Polo GTI擁充沛動能、運動化外觀、卓越安全科技與便捷智慧座艙，配合政府汰舊換新貨物稅減徵，限時114.8萬元起嶄新登場。
台灣福斯推出限定The new Polo GTI，2.0升直列四汽缸TSI渦輪增壓引擎釋放最大馬力207ps、最大扭力32.6kgm，油耗表現更達平均每公升15.8公里。外觀以標誌性蜂巢格柵式水箱護罩與GTI專屬造型頭燈、專屬18吋Faro鋁合金輪圈及專屬高性能紅色煞車卡鉗處處彰顯GTI強悍跑格元素。內裝搭載Digital Cockpit Pro 10.25吋全邏輯數位化儀表、IQ.LIGHT智慧燈組以及IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統，並且具有中央SRS氣囊。
現正入主還適用政府汰舊換新減徵貨物稅最高10萬元優惠，購車享60萬、36期零利率財務方案，11月底前領牌成為熱血性能小鋼砲車主，還可獲得市值超過26,000元的Volkswagen德國原廠超感光頂級紀錄儀（前後鏡頭組），另享最高2萬元購車補助。
