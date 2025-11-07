〈車壇大小事〉The new Polo GTI 207匹馬力小鋼砲全新上市

台北市 / 綜合報導 有民眾經過台北101停車場出入口被保全擋下指揮車輛先行，質疑不是應該禮讓行人嗎？對此交通大隊回應，若該處屬於道路範圍確實應該禮讓行人先通過，否則最高可開罰6千元。而根據市府圖資顯示，該處道路往人行道3.5公尺確實屬於道路範圍，不過再往內就是私人土地，保全指揮的地方有無違法還需要進一步認定。地下停車場出入口一有車輛經過，保全人員馬上舉起指揮棒維護交通順暢，這裡是台北101地下停車場出入口，記者實地觀察，行人和車輛同時要通過時，保全人員先擋下車子讓行人先走，但有民眾控訴下午時段經過時101停車場，靠近市府路這一端，當時人車都很多，保全人員卻先擋住行人讓車輛先通過，疑似未禮讓行人。民眾說：「個人認為是應該要遵守行人(條款)為先。」、「我覺得應該要看狀況，因為保全在控制行車區間，他比較會看到(死角)，我覺得應該要尊重保全的指揮。」民眾看法兩極，不過從2023年交通部修法並宣導「行人霸王條款」，為維護行人安全車輛應該禮讓，對此交通大隊也做出回應。台北市交通警察大隊執法組長黃建盛說：「汽車駕駛人於起駛前，應讓行進中之車輛行人優先通行，行經人車擁擠之處所，均應減速慢行，如有違反，則依道交條例第44條相關規定處罰。」在道路範圍內，若未禮讓行人最高開罰6千元，不過民眾控訴的101周邊，根據市府圖資顯示，從道路往人行道3.5公尺屬於計畫道路範圍。但在往內就是101私人土地，在此處指揮並不違法，因此保全和車輛是否違規仍需進一步認定，過去也曾發生大樓停車場保全擋住行人，就為了要讓車輛先行造成民眾觀感不佳，但無論有無違法，安全第一最重要。 原始連結

