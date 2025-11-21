〈車壇大小事〉Skoda狂轟猛送 年度第二場交車

Skoda Taiwan於高雄左營展示間進行交車儀式。

記者莊玟玥∕台北報導

2025年度「Skoda狂轟猛送」活動自例行賽啟動，巡迴全台各大職棒主場，從新莊、桃園、台中到高雄，一路陪伴球迷見證球季精彩時刻。Skoda Taiwan於11/10在高雄左營展示中心舉辦本年度第二場交車儀式，為今年的「Skoda 狂轟猛送」巡迴活動留下難忘的紀錄。

「Skoda狂轟猛送」自2015年起便成為職棒球季中最具代表性的品牌活動之一。除延續經典「打中外野 Skoda就送車」機制，今年新增「全壘打送試駕」獎項：主場球員以全壘打擊中外野Skoda展車布幕，且球隊當日勝出，該名球員與現場1名幸運球迷將同時獲贈一輛Kamiq。另凡主隊球員擊出全壘打並助隊獲勝，將依其打點數抽出等量球迷，贈與「1個月免費試駕」體驗。