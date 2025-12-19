〈車壇大小事〉SUBARU 6th FORESTER 勇奪日本年度風雲車大賞

本月入主全新6th FORESTER汽油版，加贈「SANGEAN多功能戶外收音機」限量交車禮。

記者莊玟玥∕整理報導

美國知名權威評鑑機構─消費者報告（Consumer Reports）公布2026年度評鑑報告，SUBARU以82分的平均總體評分排名首位、連續兩年蟬聯「最佳汽車品牌」，同時也是5年內第三次獲得這項殊榮的肯定。SUBARU車款搭載的先進主被動安全系統，更在進行激烈駕駛和煞車測試中表現出色。

2025-2026 Japan COTY日本年度風雲車票選結果也在12/5同步揭曉，甫於今年八月正式在台上市的全新6th FORESTER，奪得日本年度風雲車殊榮。

廣告 廣告

全新6th FORESTER憑藉著強大的油電技術革新，產品陣線旗下的SHEV i-S EyeSight(*註)油電複合動力車型，搭載2.5L Atkinson引擎與鋰離子電池組（1.1kWh），同時導入備受期待且效能強勁的SHEV（Strong Hybrid）油電混合動力技術，讓SUBARU獨家的水平對臥引擎得以大幅精進優化。