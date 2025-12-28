車壇盛事1》23大品牌跨年開戰 台北車展三大亮點看這邊

兩年一度、由台北市汽車代理商業同業公會主辦的「2026台北新車暨新能源車大展」，即將於12月31日正式在世貿一館拉開帷幕。面對2026年全球車市預期僅0.5％的微幅增長壓力，各大車廠無不將「新能源」視為絕地反擊的最後堡壘，本報在展前為讀者拆解這場匯集23個頂尖品牌、定義未來五年台灣街道景觀的電力革命。

23品牌集結 跨年電力引爆世貿

本屆車展參展規模更勝以往，總計23個汽車與機車品牌聯手出擊，展位橫跨世貿一館。豪華車陣營由純電銷售龍頭BMW領軍，帶領MINI、PORSCHE展現德系工業的電能韌性；純電先鋒TESLA則維持其科技霸主姿態，直擊消費者對未來出行的極致想像。

廣告 廣告

日系巨頭同樣傾巢而出，TOYOTA、LEXUS、NISSAN與SUZUKI聯手築起日系防線，搭配法系時尚CITROËN與PEUGEOT，將新能源議題從「科技感」延展至「生活美學」；主場作戰的國產之光LUXGEN，則以主場優勢結合FOXTRON（鴻華先進）的研發實力，向國人展示台灣在全球EV供應鏈中的核心地位；不僅如此，FUSO與HYUNDAI更將戰火延燒至商用車領域，宣告零排放運輸時代正式降臨。

三大核心亮點 直擊移動新布局

這場被車壇盛會，不僅是看新車，更要看未來五年產業轉型的三大脈絡。

第一亮點：能源多樣性的全面交鋒。過去幾年，純電（BEV）曾被視為唯一解方，但今年車展展現了更成熟的「能源多樣性」，除了續航力驚人的新款純電車，插電式油電混合（PHEV）與氫燃料電池車（FCEV）的展出力道亦不容小計。TOYOTA與HYUNDAI的布局顯示，在基建尚未完全到位的轉型期，多元動力才是車廠在碳中和壓力下搶占市占率的實戰戰術。

第二亮點：商用車的綠色物流革命。過去隱身在乘用車光環下的商用車，今年躍升為主角。在企業ESG採購壓力下，FUSO與中華汽車（CMC）展出的電動輕、重型貨車，成為物流業轉型零排放的「最後一哩路」。當貨車不再冒黑煙，這背後代表的是台灣物流生態系與企業成本控制的全面翻轉。

第三亮點：軟體定義汽車（SDV）的實裝。展場中隨處可見的「Pixel」設計語彙與AR擴增實境導航，標誌著車輛正從機械工具轉化為「移動終端」。透過智慧語音助理與手機遠端監控功能，車主與車的關係不再僅限於駕駛，而是透過軟體持續更新，實現用車體驗的無限擴展。

23大品牌跨年開戰，台北車展三大亮點看這邊。（圖／AI生成）

新能引航 車電台廠卡位戰

根據產業評析報告，2026年雖然全球新車銷量預計成長放緩，年增率縮減至 0.5％，但新能源車銷量預估仍將逆勢成長超過12％，成為支撐大局的唯一引擎。這也解釋了為何本屆23個品牌在世貿一館集結，無不傾盡全力展示其三電系統（電池、電機、電控）與智慧化技術，因為在基期墊高與補貼退場的夾擊下，誰能掌握新能源的定價權，誰才能在即將到來的衰退潮中活下去。

對台灣資通訊與電子大廠而言，這場車壇盛事更是一場主權宣示。台廠供應鏈正憑藉過去在IT產業積累的深厚底蘊，成功從傳統零組件商轉型為新能源車的核心盟友，在本次車展的鈑金之下，從動力電池管理系統、高效率驅動馬達，到決定車輛智慧化程度的車載晶片與中控模組，處處可見台廠的身影。

面對全球車市成長趨緩，台廠不再僅靠「量」取勝，而是透過高度整合的解決方案卡位全球Tier 1供應鏈，尤其在自動駕駛感測、車聯網技術及充電基礎設施等領域，台廠已展現出強大的韌性與研發實力。這場在世貿引燃的戰火，表面上是新車銷量的爭奪，實則是台廠供應鏈在兆元車電商機中，爭奪定義權與獲利空間的關鍵卡位戰。