車壇盛事2》從711公里續航到賽道猛獸 台北車展必看話題新車清單

在世貿一館廣大的展區中，台北車展匯集了多款在2026年具有市場定義權的重磅作品。這不僅是車廠秀肌肉的舞台，更是解決消費者對於新能源車「不安全、續航低、充電慢」三大疑慮的驗收場，從國產電動車驚人的長程續航，到豪華品牌慶祝經典的限量之作，本報為您整理出五款絕對不容錯過的「展場話題王」。

國產電力里程碑 n7長程版對抗日系新勢力

首先登場的，是絕對的主場焦點Luxgen n7 LR長程版，這款被視為「國民電動車」的再進化之作，核心亮點在於其驚人的711公里純電續航里程（NEDC標準），在台灣消費者最在意的「里程焦慮」問題上，n7 LR交出了一張漂亮成績單，除了具備230匹馬力的強勁輸出外，其快充技術能讓電量從10％充至80％僅需30分鐘。這不僅僅是一台車的更新，更是國產純電技術在2026年卡位市場的核心武器，試圖以「里程無慮」與標配的ADAS Level 2+智慧安全科技，穩坐國產新能源王座。

與此對壘的，則是日系大廠Suzuki的首款全球電動車e VITARA，這款新車在台北車展首度公開亮相，標誌著Suzuki邁向純電時代的里程碑，e VITARA最令人期待的，是將品牌引以為傲的ALLGRIP四輪傳動技術注入電能靈魂，過去Suzuki憑藉著越野基因在小型休旅市場稱霸，現在e VITARA要向車迷證明，即便進入電力時代，冒險精神與駕馭樂趣依然不減。這款車的面世，預計將在百萬級距的電動SUV市場中，掀起一場針對「傳統越野性能」與「新能源科技」結合的熱烈討論。

Suzuki的首款全球電動車e VITARA即將亮相。（圖／取自Suzuki官網）

傳奇靈魂再現 豪華陣容演繹賽道與未來

轉身走向豪華品牌展區，情懷與極致性能正以不同姿態綻放。BMW 320i Touring 50 Jahre限量版，是為了慶祝3系列誕生50週年而生的經典致敬作，在車展現場，這款特仕車展現了中大型豪華房車無可取代的優雅與運動感，它搭載了M Sport套件與燻黑造型頭燈，內裝更鑲嵌50 Jahre專屬銘牌，細節中盡顯品牌50年來的傳承榮耀。在新能源浪潮中，這款車的存在提醒著車迷，無論動力系統如何演進，純粹的「駕馭樂趣」與經典的機械美學，依然是BMW在2026年豪華市場中的最強大護城河。

BMW 320i Touring 50 Jahre限量版，是為了慶祝3系列誕生50週年而生的經典致敬作。（圖／取自BMW官網）

若論及極致性能的巔峰，則非Porsche 911 GT3 RS莫屬。展場中這台配置了專屬Manthey性能套件的綠色猛獸，以其誇張的空氣力學設計與底盤調校吸引所有快門，它是為賽道而生的極致體現，每一條線條都在訴說著對速度的渴望。在追求永續的台北車展中，這類淬鍊極致的性能車款，更顯得珍貴與耀眼，展現了Porsche在2026年依然致力於「振動感官」的品牌靈魂。

Porsche 911 GT3 RS配備高速自然進氣引擎、擁有強大的下壓力，全面採用輕量化結構。（圖／取自Porsche官網）

最後不容錯過的，是展現旗艦霸氣的Hyundai Palisade Hybrid，這款車不僅是Hyundai在台的頂級SUV王者，更展示了品牌下一代TMED-II混合動力技術，隨著研究報告指出新能源車持續為銷售成長主力，Palisade Hybrid的出現，提供了一種兼具大空間豪華感與高效燃油效率的成熟解方。它的智慧座艙與前瞻科技，代表了韓系大廠在2026年如何在高端家庭客群中，以「旗艦豪華」與「節能綠能」的完美平衡取得領先地位。

Hyundai Palisade Hybrid是是Hyundai在台的頂級SUV王者。（圖／取自Hyundai官網）

從跨年看展定義2026座駕

這五款話題新車，從百萬級距的國民座駕到千萬級別的夢幻超跑，完整勾勒出2026年車壇的版圖縮影。不論是追求極致續航、熱愛戶外探險，還是鍾情於經典情懷或家庭旗艦，世貿一館的現場都準備了最理想的答案。在這個跨年夜，走進展場不只是賞車，更是透過這五款指標車型，提前預習即將到來的移動新生活。