車壇盛事3》台北車展外 不可忽視的三大投資主題

台北新車暨新能源車大展即將登場，精明的投資者早已將目光投向展場燈光背後的獲利密碼，這場兩年一度的盛會，不僅是各大品牌秀肌肉的戰場，更是台灣汽車產業鏈的驗收單，面對2026年全球車市預期成長放緩的挑戰，這場車展實則是台股投資者卡位「新能源紅利」的重要前哨站。

代理商版圖挪移 整車市場進階戰

本屆車展的第一個投資主題，首推正處於戰略轉折點的「汽車代理商」。長期以來，台灣車市由和泰、裕隆與中華汽車三足鼎立，但隨著電動化浪潮，各家策略已出現分歧，和泰車除了穩坐市佔率近四成的王座，更透過百億投資日本商用車市場，為未來成長動能開闢了全新的「海外引擎」。

而裕隆出售經營15年的自有品牌納智捷予鴻華先進，不僅是一次沉重的斷捨離，更代表資源將進一步專注於核心業務與代工版圖；中華汽車則憑藉著商用車市場的領先地位，在11月份繳出了年增逾兩成的營收紅字，展現出強韌的經營動能。這群老牌代理商正透過「海外擴張」與「品牌重組」，在電動車時代尋求第二次成長曲線。

充電基礎建設 進駐移動專區卡位

除了車子本身，今年展場首度設立的「移動出行專區」成了另一個含金量極高的戰場。在「智慧、永續」的主軸下，充電樁設備商已成為這場電力革命中不可或缺的基石。華城旗下的華城電能作為國內充電服務龍頭，其功率規模早已位居產業領先地位；而飛宏則憑藉著產品外銷全球的優勢，規劃充電樁占營收比重持續提升，展現極強的轉型爆發力。

此外，士電透過入股起而行綠能，成功建構從設計到製造的一體化合作模式。市場分析指出，隨著歐盟與中國市場碳排放政策持續收緊，2025年後各國對新能源車基礎設施的投資將進入加速期，車展期間展示的沉浸式充電情境，不只是視覺亮點，更是預告這些充電概念股將隨全球「淨零移動」趨勢，迎來長線的訂單成長紅利。

零組件轉型升級 卡位供應鏈核心

最後一個不容忽視的主題，是台灣最具全球競爭力的「汽車零組件供應鏈」。在新能源車持續成為銷售成長主力的背景下，老牌零組件廠正透過技術升級與全球布局，穩坐供應鏈核心。

售後服務（AM）龍頭東陽展現了極高的韌性，受惠於美國市場車齡延長的趨勢，消費者修繕舊車的需求大幅增加，讓東陽在2026年預期成長放緩的市場中，依然能憑藉穩固的龍頭地位與廣泛的產品線維持獲利能力；專注於傳動系統的和大，則因切入特斯拉（Tesla）等純電大廠供應鏈，持續在全球電動化浪潮中獲利；值得關注的還有皇田，其在墨西哥的布局正迎來轉機，透過當地生產不僅能享有北美市場的關稅優惠，更成功切入中國造車新勢力的供應鏈。 當車展中各大品牌都在強調內裝奢華與智慧化時，背後正是這群台廠隱形冠軍在默默支撐。投資者在此刻布局，應看重那些能隨新能源車滲透率提升、且具備全球分散產能能力的廠商，這才是對抗明年車市逆風的最佳投資策略。