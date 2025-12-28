車壇盛事4》不只賞車 啦啦隊女神、DJ派對嗨翻台北車展

台北新車暨新能源車大展將在12月31日於世貿一館盛大開幕，這不只是一場汽車銷售展，更是一場結合了頂尖科技、跨界聯名與娛樂表演的跨年嘉年華，今年大展以「新能引航、永續出行」為主軸，除了23個汽車品牌全力出擊，現場更規劃了豐富的互動活動，從熱血的啦啦隊應援到深度的產業論壇。本報特別整理這份「看展指南」，教您如何在為期五天的展期中，精準捕捉每個亮點。

女神應援與電音派對 引爆現場流量紅利

今年的台北車展很不一樣，除了馬力與電能，更有爆棚的流量與人氣，因應跨年檔期，主辦單位特別規劃了「啦啦隊女神應援」活動，邀請多位高人氣啦啦隊女孩與車迷互動，將球場的熱情直接搬進世貿展場；此外，現場更有「DJ 派對」與各式舞台活動，讓賞車過程如同置身大型音樂節。

對於追求知識深度的專業觀眾，展期間舉辦的「淨零移動論壇」絕對是必聽亮點。論壇邀請國內外車業專家，針對全球淨零排放趨勢、智慧交通與產業轉型進行深度對談，這種「軟硬兼施」的安排，讓台北車展成功突破傳統族群，無論是想要近距離接觸偶像的追星族，還是想洞察未來產業趨勢的專業人士，都能在世貿一館找到屬於自己的位置。

沈浸式科技與跨界聯名 解鎖移動生活新樣貌

「智慧化」與「沈浸式體驗」是本屆大展的科技核心。在各品牌展位中，讀者能親身體驗最新的AR擴增實境導航與智慧語音助理，例如BMW與Nissan展示的先進駕駛輔助系統（ADAS），強調超越Level 2的主動安全守護；此外，今年首度設立的「移動出行專區」，更將電動車充電樁、露營車款與車用機能配件整合展示，讓參觀者直觀感受「車即生活」的移動生態。

最吸睛的跨界合作莫過於Suzuki推出的「Jimny x TOMICA 55 週年聯名盛宴」，現場展出以冒險為主題的特仕車款，將越野魂與童心完美結合，並設有周邊精品展示，預計將引發模型迷與越野車迷的搶購熱潮。對於家庭客群而言，這種結合教育與趣味的展示方式，讓車展不再只是冷冰冰的規格比拚，而是全家共享的週末時光。

消費升級與精品好康 打造質感車室空間

看展之餘，如何聰明消費、升級愛車也是一大學問。精品配件區今年規模空前，包括來自義大利的「MAK」原廠換裝鋁圈與日本「RAYS」經銷商現場助陣；此外，全球熱銷的「3D Mats」也展示其專利三層結構的立體踏墊，提供高防護、易清潔的車室升級方案。

值得車主留意的是，現場還有許多實惠的保養方案，例如主打「人人有鍍膜」的平價革命「大大力良品鍍膜」，推出最低5,999元起的透明價格，打破傳統高門檻；「麗車坊」則提供輪胎與汽車精品的限量折扣券，讓參觀者在賞車之餘，也能以車展限定優惠提升愛車質感。建議進場前先至各大展位參加數位小遊戲，往往能搶先獲得限量精品或折價券，為這場跨年之旅畫下完美的句點。