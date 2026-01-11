車子不再是人生標配？他好奇「年輕人為何不買車」 網點關鍵：不需要

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

房價、物價持續攀升，年輕世代在資源有限的情況下，對於金錢分配也越來越精打細算，買房、買車是否仍是人生必備清單，也引發不少討論。近日，有網友發文表示，看到一份調查指出，2024年30歲族群的買車比例僅剩約2成，讓他不禁好奇，為何現在的年輕人越來越不願意買車。

有網友好奇為何現在的年輕人越來越不願意買車。（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在PTT上以「為什麼年輕人不買車了？」為題發文指出，調查顯示30歲買車比例大幅下滑，再觀察身邊朋友，發現不少人寧可把錢拿去出國、看演唱會、享受生活，真正需要用車時，就選擇租車、共享汽車，或是直接開家裡的車、搭朋友順風車，讓他忍不住直言，「車子不是人生開拓的重要載具嗎？怎麼現代年輕人都不買車了，是不是窮了？」

貼文曝光後立刻引起網友討論，不少人直言，並非買不起而是「不需要」，「沒有剛性需求的話用租的比較划算吧，還可以一直開新款式的車不用養車」、「一個人開什麼車，錢丟股市不好嗎，還沒算保養、稅、油錢、保險」、「要開車用租的很方便」、「停車位又難找，連違停的位置都沒」、「不結婚的話，買車幹嘛？誰家有多的車位」。

也有網友認為，年輕世代用錢方式已經改變，「有錢寧可拿去投資、旅遊」、「現在公司的年輕人都算的很精～有錢寧可買股票、出國玩」、「在北部真的不用買車，旅遊租車就好」、「享樂主義，不存錢」。也有人指出，「少子化會愈來愈明顯阿，各種車子類都會變難賣」、「跟少子化掛勾惹」、「不載人的話，根本不用養車」。

