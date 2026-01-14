車子國道拋錨！駕駛才走下拖吊車 遭高速撞飛身亡

程姓男子當場失去生命跡象。（圖／東森新聞）





國道一號五楊高架南下林口路段，昨晚（13）發生死亡車禍。多元計程車駕駛程姓男子因座車拋錨臨停路肩，未料他準備搭上前來處理的拖吊車時，遭後方疾駛車輛撞飛，頭部重創當場死亡。目擊慘案的拖吊車司機也因過度換氣緊急送醫。

頭破命喪國道

據悉，程男昨晚20時許在南下40.6公里林口路段遭遇拋錨，聯絡拖吊車協助處理。未料程男見拖吊作業完成，走下拖吊車車斗、要坐上拖吊車副駕離開之際，遭後方楊姓男子駕駛的車輛高速撞飛。拖吊車司機目擊程男遭撞飛、頭部碎裂，當場出現過度換氣症狀，救護趕赴現場後立即將司機送醫治療；程男到院後不久宣告不治。詳細肇事原因有待警方釐清。

拋錨避險步驟

國道警方呼籲用路人，行駛高速公路務必遵守交通規則，隨時注意前方動態，切勿疲勞駕駛。若車輛不幸故障於車道上，請務必依循以下步驟確保安全：

廣告 廣告

1. 開啟警示燈並熄火：立即開啟危險警示燈，並關閉引擎。

2. 撤離至安全處：車內所有人員應儘速撤離至護欄外或車道外的安全處所。

3. 設置故障標誌：面向來車方向，並於車輛後方100公尺處設置車輛故障標誌（建議穿著反光背心）。

4. 通報救援：利用高速公路1968App警政報案功能（手機開啟定位功能後，系統會自動判斷人員所在位置）或撥打110報案。

5. 待援注意：在等待救援期間，務必隨時面向來車方向，留意後方車輛動態，並在拖吊車抵達後盡速離開事故現場，以確保自身安全。

更多東森新聞報導

下課後女學生返校遇襲！ 周遭已無導護

股票淪壁紙！廷鑫興業廠房遭法拍 董座羈押禁見

快訊／台南金屬拋光廠大火 「巨濃火煙」摜破屋頂狂竄

