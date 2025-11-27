車尾全毀！追撞又滑行「連撞2計程車」 駕駛酒測值0.77

計程車遭酒駕駕駛追撞，車尾全毀。（圖／TVBS）

台北市林森北路附近日前發生嚴重連環車禍，一名23歲蔡姓駕駛因酒後駕車，從後方追撞一輛計程車後，車輛繼續滑行又撞上另一輛多元計程車，造成嚴重損壞。肇事駕駛酒測值高達0.77，已構成公共危險罪。據肇事者供稱，他在酒吧飲用啤酒和烈酒後回家，之後又開車外出尋找朋友時發生事故。被撞的計程車司機除了車輛損壞外，還面臨無法工作的困境，可透過多種方式要求賠償。

計程車遭酒駕駕駛追撞，車尾全毀。（圖／TVBS）

這起車禍發生在日前凌晨2點多，地點位於台北市林森北路與中山北路巷子的交叉口。當時計程車正在車道上緩緩前行，剛打完左轉燈準備往路口前進，後方灰色轎車似乎沒有注意到前方車輛，幾乎沒有減速就直接撞上計程車。計程車被猛力撞擊後翻轉180度，但肇事車輛並未停下，一路往路邊滑行，又撞上另一輛計程車。被撞的計程車車尾嚴重損壞，後車箱車門完全撞破，車殼多處掉落毀損，顯示當時撞擊力道十分猛烈。警方到達現場後，靠近肇事駕駛就聞到濃濃酒味。經酒測後，23歲蔡姓駕駛的酒測值高達0.77，已構成公共危險罪。肇事者表示，他在酒吧喝了啤酒和烈酒，是回家之後才開車出門要到事發地點找朋友，但實際上體內酒精根本還未代謝完畢。

廣告 廣告

對於被撞的計程車司機來說，車輛嚴重損壞可能導致他們好幾天都無法工作賺錢。非本案律師李育昇表示，就車輛毀損部分，受害者可以提出維修單或估價單來證明受損金額；有關工作收入減少方面，可以提出近期跳表紀錄，或由車行出具收入證明或繳稅的納稅證明等，來主張平均每日可獲得的收入以計算損失。明知道有喝酒還開車上路並連續撞上兩車的肇事駕駛，不僅需要賠償車輛損壞費用，還可能需要負擔計程車司機的營業損失。畢竟這些司機深夜出門跑車賺錢，被撞後短時間內可能都無法正常工作，對他們的生計造成嚴重影響。

《TVBS新聞網》提醒您：

◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康，請勿酒駕

◎未滿18歲者禁止飲酒

更多 TVBS 報導

驚險！連撞7車 再撞2民宅門 卡人行道上

驚險！小客車突往前衝撞 買菜婦「倒地腳遭壓」 波及8汽機車

高雄2機車相撞噴飛！男騎士手臂見血 女騎士酒駕上銬逮捕

在家乾杯出來撞碎！醉女駕車衝撞 3輛汽機車

