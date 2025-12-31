車展少了德系大廠與超跑品牌！業界：汽車展重要性漸下降 轉向線上展示

2026車展規模大縮水，移至世貿展出。（圖／TVBS）

台灣電動車市場迎來新局面，隨著鴻華先進科技收購納智捷後決定自行銷售車輛，首款車型Foxtron Bria成為本屆台北車展最受矚目的焦點。這場睽違2年的車展雖規模縮小，但各家車廠紛紛展示電動車新品，顯示產業轉型趨勢明顯。馬自達帶來搭載轉子引擎的ICONIC SP概念車，日韓車廠則以電動休旅為主打，展現各品牌對永續與駕駛樂趣的不同詮釋。然而，德系大廠與部分知名品牌缺席，使車展熱鬧度不如往年。

鴻華先進科技宣布收購納智捷後，決定將車輛銷售業務納入旗下，推出首款車型Foxtron Bria，在本屆台北車展引起廣泛關注。原本屬於納智捷的展區現已轉為鴻華先進的展示空間，而剛獲得TNCAP撞擊測試5顆星的納智捷N7只能在一旁小角落展示，讓人不禁疑惑這款車型的銷售前景。

鴻華先進收購納智捷後，首款新車車展亮相。（圖／Foxtron）

資深汽車媒體人劉建宏表示，納智捷與Foxtron的整合已告一段落，製造端與銷售端合併後，品牌區分仍然清晰，垂直整合將使溝通更加順暢，預期新產品會陸續推出，未來發展將朝向更好的方向邁進。

納智捷n7，剛拿下TNCAP測試五顆星。（圖／TVBS）

鴻華科技從過去專注車輛研發設計，如今轉變為自創品牌，提供從造車到銷售的一條龍服務。這次台北車展，各大車廠幾乎都推出電動車款，日韓車廠主打電動休旅車型，而馬自達則首次將ICONIC SP概念車帶到台灣，為車展增添新亮點。

MAZDA ICONIC SP 台北首亮相。（圖／MAZDA）

馬自達行銷部部長蕭創元強調，ICONIC SP概念車最能體現品牌精神，代表永續的駕駛樂趣。他表示，雖然品牌朝向永續與淨零碳排的目標前進，但仍希望保持馬自達所追求的駕駛樂趣，而ICONIC SP概念車正是這種理念的最佳展現。

這款概念車搭載經典的轉子引擎，不同於過去直接驅動輪胎，現在作為發電機補充電力，預計能提供370匹馬力。官方計劃在2027年實現量產，即使還有一段時間，但已經成功吸引眾多目光。

HONDA Prelude 重出江湖，純電之姿回市場試水溫。（圖／HONDA）

然而，本屆車展展區規模較往年縮小，許多重要車廠如德系大廠、福特、MG以及超級跑車品牌均未參展，使整體規模不如以往。相較於東京車展或上海車展的盛大陣仗，台北車展的熱鬧程度明顯遜色。

資深汽車媒體人王澤瑋表示，今年VAG集團幾乎沒有參展相當可惜，可能是因為他們認為車展的重要性正在下降，未來可能轉向線上展示。他將現在的車展比喻為地區性電影節的概念。

另一位資深汽車媒體人阿北則指出，雖然有些遺憾，但本次車展也有亮點，如展出了許多新能源車和油電混合車型。本田展出的新車Prelude和ZR-V中，Prelude在網路上討論度很高，因為它在日本的售價與Type-R相同，且據了解這款車在研發時完全不以市場為考量。

2026台北新車暨新能源車大展，日廠帶來全新車上市。（圖／TVBS）

劉建宏補充道，雖然規模縮小，但今年展出的重量級新車很多，每家參展的車款都相當吸睛。他認為，隨著時代變遷和法規要求，車款不是純電動就是混合動力，這是不可避免的趨勢。除了預算考量或娛樂型性能車款外，一般消費者購車時大多會選擇油電混合或電動車。

台灣在汽車產業的強項主要是零件組裝，缺乏自主的造車工業，無法像其他國家的車展那樣展現自家的工藝技術，參展更多是為了宣示性的公告。隨著鴻華先進決定將銷售業務納入自家體系，並推出百萬元以內的電動車，台灣造車產業能否在電動車領域站穩腳步，成為眾人關注的焦點。

