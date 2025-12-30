車展洗版新車／三菱XFORCE新在哪？ Level 2系統是台灣自己搞的
中華三菱在台北車展前夕出手了！Mitsubishi暌違多年，導入全新跨界小型休旅XFORCE，直接以79.9萬元起的售價在台亮相，這國產新車的動態系統特別，特別在哪？新在哪？強在哪兒？讓《鏡報》來告訴你。
XFORCE是Mitsubishi Motors的全球戰略車款，自2023年11月推出以來，已在東協、中南美、非洲與中東市場累積約6.2萬台銷量，成績不算爆炸，但穩定提供跨界休旅市場。真正特別的是，台灣版本並非直接照搬海外規格，也針對為台灣打造的台規版。
為了這場上市，日本三菱副社長中村達夫罕見親自來台站台。他表示，XFORCE在導入台灣前，原廠已派出開發團隊實地研究台灣的道路條件、氣候環境與消費者用車習慣，並與中華汽車密切合作，進行多項在地化調校。實際也反映在配備與系統設定上。
Level 2 ADAS（Advanced Driver Assistance Systems）先進駕駛輔助系統，這套超實用電子行車安全系統，不是原廠既有的系統下放，而是中華三菱主導開發，再經日本三菱原廠認證的版本，目前全球只有台灣XFORCE搭載。從ACC主動車距控制巡航、主動煞車輔助、車道維持與偏移輔助，到道路標誌辨識與緊急車道保持，該有的全部到位，而且是直接標配。
中華三菱總經理曾鑫城更透露，這套系統未來或許還有機會反向導入東南亞市場，某種程度上，這將是台灣技術首次站上主舞台。
安全之外，XFORCE沒有忘記三菱操控與行路穩定技術。源自WRC與達卡拉力賽經驗的技術，被實實在在放進這台車裡。車輛具備多種行車模式設定，能對應日常一般（NORMAL）／濕地（WET）／泥地（MUD）／砂石（GRAVEL）路況。
再加上AYC主動式彎道動態控制系統，開進彎道或低抓地力路面時，會即時調配左右輪驅動力，抑制轉向不足，讓車身動態更線性、更好掌握。搭配222mm離地高度、21°進入角與30.5°離去角，即便不是硬派越野，面對台灣常見的爛路、施工路段或露營路線，也能多一份安心。
回頭看79.9萬元起的開價，再加上Level 2 ADAS標配與AYC全車系導入，新車已在安全、操控與價格之間，把誠意拉到滿，XFORCE也勢必成為焦點新車。
