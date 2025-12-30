車展洗版新車／規格到位跨界新休旅三菱XFORCE 不到70萬就能牽回家

三菱XFORCE強勢登場，以逾2000張訂單打進主流跨界休旅，一亮相就成為台北車展最受關注的新車之一。圖／中華三菱

Mitsubishi（三菱）全新中小型都會跨界休旅XFORCE，在台北新車大展正式登場。對不少車迷、消費者來說，三菱終於又颯爽新車站在台灣市場的舞台上。

由於XFORCE是Mitsubishi Motors的全球戰略車款，因此台灣上市活動日本三菱也非常看重，連副社長中村達夫也親自來台站台，也讓現場氣氛多了一層象徵意義。畢竟，三菱原廠這些年全球布局收斂，台灣市場也已有好一段時間沒有全新國產三菱車款登場，而中華三菱又是三菱極為重要的海外夥伴，FORCE的出現，也被視為雙方加溫合作的重要一步。

XFORCE正式上市後共推出三個車型，入門的樂享版售價79.9萬元，如果搭配舊換新5萬元、再加上小客車貨物稅5萬元減徵補助，等於不到70萬元就能牽回家。中階的酷享版售價82.9萬元，補助後為72.9萬元；頂規狂享版售價84.2萬元，補助後同樣落在72.9萬元。上市前它就展開預售，目前接單量已超過2000張，顯示市場對這台新車的關注度不低。

外型方面，XFORCE採用三菱全新的「Silky & Solid」設計語彙，走的是帶點硬派的路線。車頭分離式LED日行燈搭配立體前保桿，第一眼就很有辨識度；側面高腰線、外擴輪拱與俐落的車尾線條，讓整體看起來不只是都會休旅，還多了點輕越野的味道，開在馬路上很有識別度。

內裝與空間則完全以日常實用為出發點。XFORCE的車身尺碼為車長4390mm、車寬1810mm、車高1660mm、軸距2650mm，車室內的頭部與膝部空間都相當友善，後座椅背支援4/2/4分離傾倒，無論是全家出遊、搬點大型物品，或臨時要載長物，都能彈性應對。針對台灣消費者常見的置物需求，行李廂空間也特別加大，容量比原設定多出50公升以上，實用度直接加分。

整體來看，XFORCE並不是走浮誇路線，而是把重點放在「每天用得到」的地方。好看、好開、好用，再加上相對有感的價格設定，對正在觀望跨界小型休旅的消費者來說，這台車的出現，確實讓市場多了一個好選項。

日本三菱副社長中村達夫親自來台出席XFORCE上市活動，象徵原廠對台灣市場的高度重視。圖／中華三菱



