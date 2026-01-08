車市元月行情 訂單轉熱…業者衝刺農曆年前買氣

2026台北新車暨新能源車大展助攻元月銷售，帶動各家車廠新車訂單，再加上各家車廠瞄準年終獎金商機，卯足全力搶攻農曆年前汽車市場需求旺月，國內龍頭車廠和泰集團預期1月市場銷售動能強勁，全月總市場預估為4.3萬台，比去年同期增加23%。

各大品牌持續加碼推出販促活動刺激農曆年前新車買氣，和泰集團代理的TOYOTA、LEXUS，裕日車代理的日產、三陽工業代理的韓國現代汽車、中華車及MG等各汽車品牌業者都推出不同的買車送好禮、延長保固等各種促銷專案，隨著優惠紛紛出籠，新車再加上優惠方案，勢必推升元月車市總銷量及各家營收表現再衝高。

去年年底舉辦台北車展，各家車廠繼續促銷搶市。汽車業者指出，車商為了搶訂單，在車展中釋出促銷案，並且同步在全台展間祭出同樣的優惠條件，2026年開春各家車商訂單都直線攀升，年初業績報喜讓全年業績更有底氣。

除了和泰車（2207）全台RAV4預接訂單已超過4,000張之外，裕日車、中華車、本田和寶嘉聯合都在車展的人潮帶動下滿手訂單。看好促銷案帶來的熱度，各家車商莫不延續車展的促銷案繼續搶攻車市，而且過年前為傳統消費者的購車旺季，配合促銷案和過年的換車需求，元月車市銷售有望報喜訊。

去年許多消費者因為貨物稅政策不明而延後購車，貨物稅減徵案雖然在第4季定案，2026年一開春買氣即明顯湧出，帶動車市買氣，各車廠精神為之一振。

各家車廠中，和泰集團2026年開春朝著25連霸目標挺進，旗下代理的兩大品牌TOYOTA及LEXUS元月銷售催油門； TOYOTA元月推「TOYOTA 買好車享好視」優惠買特定車款零利率再送原價2.89萬元 SAMSUNG 最新 微型智慧投影機；LEXUS「RZ無限暢充」及鬆購車主打「443」方案；裕日車的Nissan打出自費1萬元安全升級優惠，包含最高總價值達6萬元的首年乙式車體險補助，並升級「盲點救星」套件。中華車除了在車展時發表全新車款三菱的xForce外，推出總價值1.5萬元優惠。

