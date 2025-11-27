車市回溫了嗎？和泰車力拚全年市占逼近4成：16.5萬輛銷售目標不變

車市整體買氣尚未全面回升，不過和泰車（2207）展現強勁韌性，和泰車26日在法說會上重申，今年新車銷售目標維持年初設定的16.5萬輛不變，全年市占率有機會逼近4成，展現穩健營運信心。

據最新數據，Toyota、Lexus與HINO三品牌前10月合計銷售13.04萬輛，市占率達39.4%，其中Toyota達10.07萬輛、Lexus 2.42萬輛、HINO 5,547輛，均符合預期。

政策助攻買氣回溫，市場信心如何重建？

和泰車指出，今年第2季受關稅議題影響，部分消費者觀望、交車遞延，但政府提前拍板小型車2000c.c.以下貨物稅減徵補助後，買氣快速回升。

和泰車發言人賴志偉表示，汰舊換新補助原被預期將提前消化需求，但目前已趨平穩，反而可望拉長至明年發酵。他強調，台灣整體經濟與股市表現穩健，民眾消費信心逐步回升，第4季銷售有望回到預期軌道。

轉投資波動影響獲利，衝擊是否已逐步緩解？

和泰車第3季稅後純益達55.83億元、年增30.44%，每股盈餘（EPS）10.03元，創近五季新高；累計前3季稅後純益138.47億元、EPS為24.86元，雖年減13.7%，仍為同期第三高。

和泰車指出，獲利下滑主因來自轉投資部位波動，其中和潤受自律規範與金保法納管影響最為明顯，但衝擊已趨平緩。至於國瑞汽車上半年因國產車銷量減少，權益法收益略降，預期後續隨市場回穩可望改善。

新能源轉型關鍵在油電車，和泰車如何布局？

針對電動化趨勢，和泰車強調主力仍放在Hybrid（HEV）與Plug-in Hybrid（PHEV）等「電動化車輛」，目前相關車款已占整體銷售近一半。

賴志偉指出，歐美市場純電動車（BEV）銷售成長放緩，反而油電混合車需求上升。預期明年Toyota與Lexus油電車比重將突破50%，顯示品牌將持續以「電動化」為核心推進能源轉型。

展望2026年，和泰車如何延續領先優勢？

和泰車認為台灣新車市場已進入成熟期，但仍具結構性成長空間。和泰車預估，隨著關稅變數消除、政策利多持續、及新能源車滲透率提升，明年銷售可望維持穩健。

儘管2026年整體車市規模仍待觀察，但和泰車透過穩定的品牌組合與靈活產品策略，預料將持續鞏固龍頭地位。

