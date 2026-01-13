車市回溫 和泰車RAV4本月破萬台

和泰車13日發表全新進口休旅車RAV4，打響車市第一炮。（黃琮淵攝）

打響車市第一炮！一掃去年低迷，車廠龍頭和泰汽車13日發表全新TOYOTA ALL NEW RAV4，總經理蘇純興透露，自去年底開放預接後，訂單已突破5000張，有信心本月可突破1萬台，朝全年3萬台目標挺進，認為關稅議題已淡化，加上台股不錯，今年車市只會愈來愈好。

裕日車總經理姚振祥也認為，隨著不確定因素逐漸明朗，今年車市會比去年來得好，不過競爭將會比去年更激烈，裕日車除規畫品牌年輕化以貼近消費者，也評估導入美規車。裕日車在日前落幕的台北車展，展現銷售企圖，短短4天車展加各展間接單就有370張。

車市去年遭遇關稅與貨物稅亂流，不過下半年在汰舊換新加碼刺激下，買氣漸入佳境，全年銷售41.4萬台，較前年衰退9.5％。不過蘇純興認為，關稅議題消化得差不多了，且這陣子台股表現不錯，從展間進出人潮觀察，願意看車下訂的買家也多了，是個好兆頭。

蘇純興表示，RAV4自1997年導入台灣後，深受台灣市場好評，不僅18年蟬聯進口車銷售冠軍，累計在台灣銷售也超過32萬台，此次選擇由RAV4打頭陣，看好其吸金力道，不僅和泰車對此寄予厚望，也希望帶動整體買氣。

和泰車統計，RAV4從去年底預接單，到昨天正式上市前已累積5000張訂單，保守推估到本月底就能破萬，不過受限日方產能，加上這款車在全球熱銷，每月僅能交車2000至3000台，全年目標3萬台，這恐遠不及實際需求，接下來還得跟日本豐田原廠多爭取配合。

蘇純興透露，近年個性車款當道，從RAV4接單結構可見一斑，RAV4 ADVENTURE、RAV4 GR SPORT兩款個性化車型占比達40％，下訂至少要等3個月才能交車，反映出新世代車主不再滿足於單一用途，展現自我風格的生活態度，也不再只是把汽車當作移動的交通工具。