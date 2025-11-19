車市將破1億輛！它牽線Porsche Ventures訪台 邊緣AI將成主戰力

財經中心／余國棟報導

以本次促成Porsche Ventures來台交流作為序曲，開發資本將攜手台灣企業及國際夥伴，共同推動Taiwan+ 無限可能性。（圖／中華開發資本）

全球汽車市場，正快速邁入新一輪智慧化與電動化浪潮。中華開發資本（下稱開發資本）於 12月2日下午邀請保時捷集團（Porsche AG）旗下 Porsche Ventures，以「邊緣 AI 引領智慧移動之產業新局」為主題，分享所觀察到移動載具科技相關領域的最新發展脈動，並藉由與與會者深度產業交流，協助本土產業掌握運具科技及邊緣AI科技領域的最新趨勢。

根據標普全球（S&P Global Mobility）預測，2025 年全球輕型車銷量將突破 9,400 萬輛，2030 年更可望站上1億輛。麥肯錫顧問公司（McKinsey & Company）指出，邊緣 AI 技術將成為汽車產業升級的主要引擎，透過提升即時反應能力、強化隱私保護並降低運算成本，加速 OEM 與半導體業者重新設計平台架構，使全球供應鏈迎來深度重整。

台灣在先進製造與半導體上擁有全球矚目的戰略地位，是智慧移動與運具科技發展不可或缺的重要力量。開發資本深切體會台灣產業，在全球各項科技實體化及商業化歷程中可發揮的價值，「台灣隊」可以為全球創新團隊提供從概念形成、技術驗證到產品落地的全方位支持，讓「創新」能以更具時間及經濟效益的方式，落實為產品或服務，轉化成銷售數字，並催生相關供應鏈。

開發資本此次邀請Porsche Ventures的訪台行程即是第一步。藉由台灣強大的 ICT 產業基礎與製造實力，正好搭上全球智慧化移動與汽車產業轉型的關鍵時刻，讓台灣有機會成為下一代智慧移動不可或缺的核心夥伴，同時也為台灣產業，開啟連結國際運具科技與智慧移動生態系的大門。

Porsche Ventures 是保時捷（Porsche AG）旗下專注前瞻科技與新興移動領域的全球企業創投單位，投資範圍涵蓋智慧移動、AI、能源轉型、先進製造與數位服務等領域，並於美國、歐洲與亞洲設有據點，長期深度觀察智慧移動、車載運算與產業鏈發展脈動。

此次訪台將從Porsche Ventures的全球視角切入，分享 OEM 的策略方向、軟體定義汽車（Software-Defined Vehicle, SDV）、自駕與駕駛輔助技術（ADAS）、電動化與能源管理等趨勢，同時交流關於自駕模擬、車載運算、工控、智慧製造、供應鏈 AI、新能源、儲能、充電基礎設施，以及都市交通與共享移動（MaaS）等發展機會。

開發資本規劃未來能進一步整合 AI、半導體與精密製造等供應鏈資源與投資生態系，協助台灣企業一方面強化海外業務鏈結，提升附加價值與國際能見度，二方面透過對全球科技的投資，快速掌握科技及市場的前驅發展以形成前瞻布局。

