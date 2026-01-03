車市展望》從台北車展看未來 三大關鍵字解讀2026年車市

兩年一度、由台北市汽車代理商業同業公會主辦的「台北新車暨新能源車大展」即將落幕，這場車壇盛事除了看各車商大秀肌肉，更是產業在經歷2025年低迷後的展望風向球，我們可以看到「電動化」、「智慧化」與「溫和復甦」這三個關鍵字，正是2026年車市的模樣。

電動化：從「精品科技」走向「大眾量產」

觀察這次的台北車展，最顯著的改變是電動車（EV）已不再被安置在冷僻的展示角落，而是佔據了各大品牌的正中央核心區位。台北市汽車代理商業同業公會理事長唐慕蓮指出，面對淨零排放的全球趨勢，台灣市場正積極對應消費者生活方式的轉變，新能源車已從「概念」正式進入「落地」階段。

市場人士觀察，2026年將被視為台灣純電車的大眾化元年。過去，電動車往往與「百萬名車」或「科技玩具」掛鉤，但本屆展覽中，鴻華先進（Foxtron）推出的BRIA以不到90萬元的驚人售價，敲破了電動車的價格地板，這代表純電車正跨越成長的鴻溝，從高價位級距擴散至主流市場；除了國產品牌的進逼，國際大廠如Suzuki展出首款全球戰略純電e Vitara，Porsche則以新世代Macan EV領軍，顯示從平價到豪華，純電產品線已全面熟成。

智慧化：定義未來移動的「智慧核心」

如果說「電動化」是車輛的心臟轉型，那麼「智慧化」則是整部汽車的靈魂進化。本屆車展首度特設的「移動出行專區」，顯現汽車產業正在發生的一場「腦力革命」。

在Lexus展區首度登台的LF-ZC概念車，便是以沉浸式互動平台與次世代BEV架構，重新定義了軟體驅動的移動體驗，智慧化的關鍵在於AI的深度介入，從自動駕駛輔助系統（ADAS）的頻繁迭代，到預測性維護，甚至是智慧座艙與個人數位生活的無縫銜接。

溫和復甦：在轉型浪潮中「穩健回歸」

另外，相較於過去大起大落的預測，2026年車市的復甦基調被業者定調為「溫和」。包括和泰汽車、裕隆集團、三陽工業與寶嘉聯合在內的四大代理商達成共識，預期2026年台灣新車掛牌數將從40萬輛成長至42萬輛，成長幅度約在5％左右。

這種「溫和復甦」的底氣來自於三個層面。首先，是政策與法規的明朗化。裕日車總經理姚振祥指出，經歷了2025年的調整期，不確定因素正逐漸消散，且進口車與美規車的規畫也逐步落實；其次，是「汰舊換新補助」紅利的持續發酵，支撐了廣大的基層換車剛需；最後則是車展帶動的強大「話題紅利」，各車廠趁勢加碼的促銷方案，成功點燃了跨年檔期的購買慾望。 對車商而言，這5％的成長不僅是銷量的提升，更是「質」的優化。現代汽車（Hyundai）總代理南陽實業表示，將透過「季季有新車」的攻勢，衝刺市占目標。看來，各廠牌均把握市場回溫契機，透過優化產品組合（Portfolio Optimization）來鎖定高價值客戶，這也預告2026年的車市將迎來穩健復甦。