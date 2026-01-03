車市展望》2026年車市會怎麼走？ 四大車商喊出42萬輛復甦號角

「台北新車暨新能源車大展」即將閉幕，這不僅是台灣車壇的年度句點，更是2026年產業景氣的起跑點。回首2025年，台灣車市前11月累計銷量僅36.7萬輛，年減11.8％，觀望氣氛濃厚，然而在展場閃爍的燈光下，各大代理商龍頭卻一致拋開低迷，預告2026年將是重回42萬輛水準的復甦元年。

龍頭領軍：42萬輛成為業界共識

作為車壇的老大，和泰汽車總經理蘇純興釋出了關鍵訊號。他推估2026年國內車市變化，總銷量將穩定落在42萬輛區間，雖然2025年市場表現略顯疲軟，但他認為，隨著年底購車旺季、台北車展帶動的話題，再加上各車廠加碼的促銷方案，去年12月的單月銷量有望衝上4.3萬輛的高點，為今年開春打下良好基礎。

三陽工業旗下的南陽實業（現代汽車總代理）則展現了更為具體的野心。南陽實業總經理徐伯達推估，2026年車市銷量約在41萬至42萬輛之間，而現代汽車更訂下了市占率5%、年銷量2.1萬輛的目標；他進一步透露，2026年將採取「季季有新車」的攻擊型布局，除了明年第四季將推出新款國產車外，還會導入兩款重量級油電新能源車，顯見業者正透過產品線的快速更迭來刺激觀望已久的剛性需求。

生存戰場：跨界休旅與品牌重塑的對決

除了銷量預估，車商們的策略核心顯然鎖定了「跨界」與「新能源」。中華汽車總經理曾鑫城同樣看好2026年42萬輛的目標，並同步推出了全新三菱都會跨界休旅Xforce，以79.9萬元起的競爭價格直攻都會通勤市場，預計年銷量可達9,000輛。這種以價格親民、科技感強的高CP值休旅車搶市，是2026年國產車陣營的主要生存之道。

而裕日車則將2026年視為「品牌恢復元年」。總經理姚振祥與副總經理李昌益宣布，將全力找回過去的銷售輝煌，並強化經銷商體質，要讓消費者重新感受到NISSAN的品牌力。車展展出的Formula E冠軍賽車及全新QASHQAI e-POWER，正是其展示技術實力的重頭戲。

代理法系品牌的寶嘉聯合也對明年更有信心，寶嘉聯合集團執行董事吳睿弘認為，在2025年創下銷量新高後，2026年的業績將在42萬輛的總市場帶動下進一步成長。各大廠商的積極表態，預示著2026年的車市將是一場新車、技術與行銷策略齊發的多維度競賽。