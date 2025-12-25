車市急凍全面開戰 和泰、裕隆衝生死局

2025年台灣車市急凍，新車掛牌數大幅下滑，寒意籠罩整個產業鏈。中華徵信所指出，市場集體觀望下，車廠被迫提早攤牌，和泰砸百億出海日本，裕隆則押寶電動車背水一戰，2條路線在寒冬中拉開一場生死對決。

今年車市冷到發抖。

新車掛牌數一路下探，整個產業鏈像被按下暫停鍵，「不是不想買，是想再等等。」成了今年準車主最常出口的一句話。中華徵信所指出，前11月新車掛牌僅約36.7萬輛，年減逼近12％，市場瀰漫的不是需求消失，而是集體觀望。

對車廠而言，時間就是壓力。銷售放緩，直接衝擊財報數字表現，中華徵信所統計，整體車廠前11月營收全面承壓，除了和泰勉力維持0.93％的微幅成長，其餘幾乎全軍覆沒。裕日車營收重挫逾3成最為慘烈；中華、裕隆、汎德永業衰退幅度也都超過一成，顯示即便老牌車廠，也難以抵禦這波車市寒冬。

就在多數業者還在等春天，2大指標車廠卻已提前出手，選擇截然不同的生存戰法。

和泰不等春天來 百億插旗日本

長年穩坐台灣車市龍頭的和泰，沒有選擇死守內需，而是率先出海。日前拍板斥資百億元，收購日本日野（HINO）經銷體系，正式插旗日本商用車市場。這是和泰歷來最大規模的海外投資案，也被外界解讀「提早為寒冬找出口」。

中華徵信所分析，和泰此舉並非豪賭，而是放大既有優勢。在台灣市場，和泰手握Toyota、Lexus與HINO等高黏著度品牌，現金流與獲利結構相對穩定；向海外延伸商用車布局，等於把成熟模式複製到需求穩定的日本市場，同時深化與日系母廠的合作關係，為未來電動化與服務化鋪路，整體風險控管相對保守。

裕隆背水一戰 電動車成唯一籌碼

但另一邊，裕隆汽車沒有太多退路。

面對燃油車市場萎縮與品牌競爭加劇，裕隆大刀闊斧調整集團結構，最關鍵的一步，是將自有品牌納智捷（Luxgen）100％股權，策略性轉讓給與鴻海合資的鴻華先進。這並非退出電動車，而是把「品牌、通路與銷售」全面交給專注電動車研發的鴻華先進主導，讓裕隆自身更聚焦製造與代工角色。

這是一場標準的背水一戰。中華徵信所直言，裕隆等同All in電動車產業鏈，未來成敗高度繫於鴻華先進能否成功打開國際市場。為了加速突圍，裕隆也同步擴展海外布局，近期與日本三菱汽車合作開發電動車，規劃由三義廠生產，並預計2026年下半年於大洋洲上市，被視為搶攻國際代工訂單的重要試金石。

只是，電動車這條路，從來不便宜。中華徵信所提醒，全球電動車市場競爭白熱化，車廠燒錢速度遠超以往，轉型期不只考驗資金實力，更考驗訂單能見度與量產節奏，任何一環失速，都可能讓營運波動急劇放大。

寒冬下2車廠的生存突圍

一邊是和泰，用資本與海外市場換取穩定成長；一邊是裕隆，押上轉型成敗，試圖在電動車浪潮中重生。中華徵信所形容，這不只是2家公司的策略差異，更映照出台灣車市寒冬中的2種生存突圍術。

當內需尚未回暖、政策紅利仍在等待，這場「出海穩守」與「轉型豪賭」的對決，已經開打。下一張財報，或許就是分出勝負的生死線。