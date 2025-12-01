車市慢火升溫 全年拚40萬台

觀望氣氛退散，11月車市慢火升溫，新車總掛牌數36485台，雖較去年同期衰退6.9％，但已較前月成長5.7％，買氣逐步復甦。截至前11個月，新車掛牌數累積達36.7萬台，在各車商加碼促銷，把握最後一個月衝刺下，12月掛牌數有望續增，力保全年40萬台目標。

各車商表現方面，被視為「全村希望」的和泰汽車，由於促銷力道最猛，11月兩大品牌TOYOTA與LEXUS合計登錄13933輛，市占率38.2％，其中COROLLA CROSS單月破4千台，全年累積台數更逾4萬輛，創下歷年前11月累計販賣新高，穩坐台灣車市全車種銷售之冠。

為了衝刺最後一個月銷量，和泰車更罕見在年底加碼促銷，購買RAV4油電、COROLLA CROSS等指定車款，就送價值近3萬元的微型智慧投影機，再享最高138萬0利率、最高3萬配件金及5年14萬公里延長保固，盼能延續買氣。

電動車方面，南陽11月上旬發表台灣最便宜的電動車－HYUNDAI INSTER，挾90萬有找的親民售價，加上都會輕巧車身，上市迄今全台收單已突破200張，展現高度成長潛力，不過因原廠產能滿載，台灣配額相對有限，熱門車型與車色得等3個月才能交車，可謂一車難求。

機車內銷市場方面，受今年全球經濟環境不確定性影響，整體買氣尚未恢復，加上開學購車旺季的效應消散，11月僅有54311輛，不只較前月下降16％，也較去年減少10.5％，呈現雙減現象。年輕族群青睞的電動機車，單月掛牌數為4120輛，亦較前月下降約1成。

為衝刺年度銷售表現，光陽1日宣布量產「新K1特仕版125／150」，再添集團品牌生力軍。光陽董事長柯俊斌表示，新K1改款主軸為升級進化，並以「大滿配」的競爭力，爭取百萬機車通勤市場青睞，提高購車意願。