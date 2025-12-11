車市房市影響⋯今年稅收恐短徵500億 結束連四年超徵
學者：政府過度樂觀 毫無財政紀律
全民普發現金一萬財政部昨天公布最新稅收統計，今年前11個月稅收3兆5813億元，年增0.3%，但占全年預算數94.2%，差距仍有2206億元。財政部官員說，車市、房市買氣不佳影響稅收，初步預估全年會低於預算數（短徵）300億至500億元。也就是說，今年稅收達標無望，這將是全國稅收近五年來，首度出現短徵。
去年超徵 全民普發現金一萬
全國稅收自110年起連年超徵，去年超徵金額更高達5283億元，在野立委因此提出還稅於民的訴求，行政院提出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」（韌性特別條例），其中包括全民普發現金一萬元。
台北商業大學財稅系教授黃耀輝指出，賴政府對稅收過度樂觀，又大舉編列特別預算，可以說「毫無財政紀律」；政府先前未能精準掌握稅收走勢卻大幅編列特別預算，令人擔心政府的財政情況恐怕會「急轉直下」。
長期系統性低估 今年校正回歸
政治大學財政系教授陳國樑說，過去長期存在「系統性低估」的情況，使得稅收幾乎年年超徵，今年的編列像是一次「校正回歸」，把低估幅度補回來；若要判斷國家財政是否出現問題，應觀察舉債情況而非是否短徵，若稅收不足以支應支出，政府勢必增加舉債彌補財源，今年政府舉債並無明顯增加，反映短徵並未造成財政缺口。
財政部昨公布11月全國稅收2929億元、年增6.1%，累計1至11月稅收3兆5813億元、創同期新高。但今年前11月中央政府稅收距全年預算目標還有1495億元，地方政府則是693億元。
中央部分 約會低400億到600億元
財政部統計處副處長劉訓蓉表示，目前採用近三年12月稅收高低標水準，以區間方式匡列今年的全年稅收，初步預估今年稅收會低於全年預算數約300億至500億元；中央部分大約會低400億到600億元，地方目前也是微減。全國稅收初步統計預計會在明年1月上旬公布。
分析各稅目，劉訓蓉說，目前有七個稅目已提前達成全年預算目標，包括遺產稅、贈與稅、印花稅、期交稅、娛樂稅、房屋稅及牌照稅。
證交稅目前只差78億元，以過去幾個月每月超過300億元的水準來看，達標應該是不會有問題；契稅與綜所稅目前的差距也比較小，也有希望達標；至於其他稅目可能還要再觀察。
土增稅、貨物稅 確定會負成長
她指出，土增稅、貨物稅分別受房市和車市影響，確定會負成長；營所稅今年自繳稅款、暫繳都是增加的，但受到稅款延分期繳納、退稅案件增加，都會影響到稅收。
此外，證交稅11月入帳330億元，創歷年單月次高、「連四紅」。劉訓蓉說，台股11月初陸續受 AI 估值過高與泡沫化疑慮、美國聯準會降息預期降溫等因素影響，指數大幅震盪，但後續美國經濟數據支持降息預期等利多帶動，指數強勁反彈，帶動成交值屢創新高。
