車市有望回溫？台美關稅確定15% 鄭麗君預告進口車關稅「這時」公布

​歷經9個月談判的台美關稅協商正式畫下句點。行政院副院長鄭麗君今（16）日於華府宣布，雙方已完成總結會議，確立4項主要成果，包括對等關稅降至15%且不再疊加、半導體及其衍生品取得美方232條款最優惠待遇、建立「台灣模式」供應鏈合作機制，以及推動高科技產業雙向投資。不過外界最關心的「美製汽車進口關稅是否調降」仍未揭曉，將留待數週後與美國貿易代表署（USTR）正式簽署台美對等貿易協議時一併公布。

目前台灣對美國進口車課徵17.5%關稅，市場早已盛傳關稅可能調降至0，甚至配合貨物稅檢討。由於政策遲遲未定，導致車市買氣低迷、消費者觀望情緒升高，讓不少車廠苦不堪言。

美製車稅率未定 業界預期「限額開放」換關稅讓利

行政院表示，雙方已針對多項產業稅率達成共識，美方同意對台灣汽車零組件與木材維持15%不疊加稅率，航空零組件則享有零關稅優惠。至於整車進口部分，鄭麗君僅表示，「簽署協議時會完整說明」。

廣告 廣告

據《自由時報》報導，產業人士分析，考量美方希望擴大汽車出口、台方則意在爭取零組件輸美的優惠條件，未來可能採取「開放美規車限額進口」或「比照歐規車安審」的折衷方案，換取更具競爭力的零關稅待遇。這不僅有助於美國品牌車款重返市場，也可能牽動台灣車價結構重組。

關稅談判影響深遠 車市買氣8個月受壓

由於市場普遍預期關稅將下調，消費者多抱持觀望態度，使得自去年中以來台灣新車買氣顯著下滑。根據車商回饋，尤其是美系品牌如Ford、Tesla等，更受到政策不確定性影響，交車決策延後。

若最終確認調降或取消關稅，整體進口車市場勢必重新洗牌。主力品牌可能調整價格策略，以對應歐規、日規車的競爭壓力；國產車則可能面臨進口車價格下探的挑戰。

​若最終確認調降或取消關稅，整體進口車市場勢必重新洗牌。示意圖。（資料照，美聯社）

行政院副院長鄭麗君重申，汽車關稅屬於市場開放的一部分，將在簽署台美對等貿易協議時完整公布，並會同步評估國內產業影響與配套措施。行政院政委楊珍妮也指出，這次協議不僅涵蓋關稅與非關稅議題，還延伸至法制透明化、勞動、環境保護等層面，比「台美21世紀貿易倡議」更為全面。

業界人士指出，若台美正式簽署協議並明確關稅政策，2026年上半年車市將出現明顯反彈，「零關稅時代」可望帶動消費與進口車市雙成長。

更多風傳媒報導

