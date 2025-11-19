車市競爭升溫！Suzuki土城旗艦店搶都會家庭族群 攜手Mizuno推ALLGRIP聯名

台灣Suzuki持續深化在地服務網絡，近日宣布「新北土城旗艦店」正式開幕，以品牌精神「By Your Side × Go Unique」為核心，結合都會風格與生活感設計，展現Suzuki在品牌體驗升級、銷售服務一體化與市場滲透上的全新策略。

北台灣市場，為何成為Suzuki品牌升級首站？

新北土城旗艦店坐落於交通便利的土城區核心地段，占地近500坪，為北台灣規模最大的Suzuki新世代據點之一。展示空間導入全球最新CI設計，採大量自然採光與俐落線條，營造出開放且現代感的品牌氛圍。



台灣Suzuki表示，土城據點的啟用不僅是通路版圖擴張，更是品牌邁入「體驗經濟」階段的象徵，藉由空間設計與顧客互動，深化「個性、駕馭與信賴」的品牌核心價值。

Suzuki新北土城旗艦店坐落於交通便利的土城區核心地段，占地近500坪，為北台灣規模最大的Suzuki新世代據點之一。（Suzuki提供）

如何透過多元車系，強化品牌的市場滲透力？

展示區以「Go Unique，探索你的可能性」為主題，陳列全車系產品，包括跨界小車Ignis、掀背車Swift、冒險休旅Vitara、都會SUV S-Cross、越野代表Jimny與商用車Carry等。Suzuki指出，透過完整的產品矩陣，能對應都會通勤、家庭出遊、商業運輸與休閒越野等多元生活場景，展現品牌在「全領域移動解決方案」上的實力。



新據點同時設有原廠認證維修中心，導入專業檢修設備，由受訓合格技師提供保養與維修服務，實踐「By Your Side」品牌精神。



台灣Suzuki表示，售後體驗將成為下一階段競爭關鍵，未來計畫持續推動全台據點升級，強化銷售與售後服務整合，打造「顧客終身價值」為導向的品牌關係網絡。

跨界合作，為品牌形象注入何種新能量？

同時，開幕期間（即日起至11月30日），Suzuki同步展出與日本頂級運動品牌Mizuno合作的「ALLGRIP × MIZUNO」聯名系列商品，強調「勇於前進」的生活態度。



雙方品牌理念同樣強調「性能、品質與挑戰極限」，此跨界合作延伸Suzuki的ALLGRIP智能四輪傳動技術精神，將「穩定與冒險」轉化為生活風格的一部分，提升品牌的跨界識別度與年輕族群吸引力。

Suzuki與日本頂級運動品牌Mizuno均強調「性能、品質與挑戰極限」，此跨界合作延伸Suzuki的ALLGRIP智能四輪傳動技術精神。（劉芯衣攝）

ALLGRIP技術，如何成為Suzuki的核心競爭優勢？

Suzuki長期以ALLGRIP智慧型四輪傳動系統作為技術核心，能即時偵測路況與駕駛狀態，自動分配前後輪扭力，確保車輛在雪地、泥濘或山路等極端環境中仍能穩定前進。



台灣Suzuki指出，ALLGRIP不僅是一項驅動技術，更代表品牌「信任感」與「探索精神」的象徵。未來將持續以此為品牌技術主軸，結合體驗活動與商品合作，推動「從車輛到生活」的品牌延伸策略。



