車市衰退！中華徵信所解析2大龍頭轉型策略
[NOWnews今日新聞] 今年（2025）前11月台灣車市呈現衰退，前11月新車掛牌數量僅36.7萬輛，較去年同期減少11.9%，整體汽車市場買氣不佳，主要受到消費者觀望心理影響。市場普遍預期進口車關稅及貨物稅有望調降，許多民眾延遲購車計畫，等待更好的價格時點，導致新車掛牌數較去年同期大幅下滑。
受此影響，上市公司整體汽車產業前11月合併營收亦下滑5.71%，其中6家整車相關業者（涵蓋製造與銷售）表現尤為疲弱。除和泰汽車微幅成長0.93%之外，其餘皆呈現衰退。當中又以裕日車合併營收大減35.31%的跌幅最為顯著；中華汽車衰退20.89%、裕隆衰退14.91%、汎德永業衰退10.76%，上述3家公司合併營收衰退幅度均超過10%以上。三陽工業合併營收亦下滑4.68%，也接近5%。
面對市場逆風，近期和泰汽車及裕隆汽車2大龍頭也未雨綢繆，分別採取不同的營運策略。中華徵信所指出，和泰汽車斥資百億元收購日本日野經銷商，堪稱其歷來最大的海外投資案， 目的在於啟動海外布局、正式插旗日本商用車市場，並深化與日野母廠的合作關係。
相較於和泰汽車的海外併購策略，裕隆則專注於電動車與多角化經營的轉型。裕隆近期將旗下自有品牌納智捷（Luxgen）的100%股權以新台幣7.876億元策略性轉讓給裕隆與鴻海的合資公司鴻華先進；此舉重點在強化垂直整合，讓鴻華先進得以主導品牌經營，而非裕隆退出鴻華先進。
換言之，裕隆是將「品牌與銷售通路」交由專注於電動車研發與設計的合資公司鴻華先進負責，以提升電動車事業的推進效率。 此外，裕隆亦與日本三菱汽車合作開發電動車款 （EV)，預計由裕隆三義廠生產，並規劃於2026年下半年在大洋洲市場上市，這也將成為其重要的海外代工業務拓展之一。
展望未來，從和泰汽車與裕隆汽車2家公司截然不同的發展策略，中華徵信所認為，和泰汽車主軸在於鞏固現有優勢，並追求漸進式成長。其優勢是於台灣市場的領導地位（Toyota、Lexus、HINO），品牌忠誠度高，營收表現相對穩定。策略面則積極拓展海外商用車市場，逐步導入更多電動化車款（HEV/BEV），並同步布局移動服務生態系 （MaaS）。整體風險相對較低，但主要挑戰在於能否順利整合日本市場，以及適應全球汽車產業電動化轉型的速度。
裕隆汽車的未來展望更著重於集團的全面轉型與新興市場開拓。雖然不再直接持有品牌納智捷，但在股權與經營架構調整後，裕隆可將資源與營運重心更集中於電動車相關合作與製造業務；同時，納智捷既有的國內銷售通路與服務網絡，這讓鴻華先進具備「設計、製造、品牌、通路」的一條龍能力，也有利於向國際車廠推廣其 CDMS（合約設計製造服務）模式。
此外，裕隆持有鴻華約44％股權， 可以在電動車領域持續深化合作，再加上三義工廠已具備電動車量產能力，使裕隆在整車代工製造的角色上有望取得更多業務機會。惟電動車市場競爭激烈，轉型亦需要大量資金投入，新事業發展進度與成效可能使營運表現波動加大。
