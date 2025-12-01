車市買氣緩步回溫 未來買氣優先看這2大族群

今年車市受到關稅、貨物稅以及經濟因素干擾，銷量不如去年。（本刊資料照）

車業人士再鬆一口氣！今（2025）年11月銷量出爐，以3.65萬輛飛過安全線，以此買氣延續至12月，全年銷量可以保住40萬輛防線。而根據《2025 Yahoo網友購車行為大調查》指出，今年受關稅影響的出手購車的2大族群就是首購族與29歲以下的年輕族群，而這縮手的2大族群，明年可望成為車廠們積極爭取的銷售對象。

先從今年11月單月買氣來看，單月總銷量3.65萬輛，的確較上（10）月成長5.7%，但相比去年同期仍縮減6.9%。產業人士則是說明「此數據只能說明買氣確有回溫，但還不到正常水位，換個角度想，至少走勢是正向發展。」

至於11月的熱銷車種，前3名仍由TOYOTA包辦，被封為神車的C CROSS以4,033輛遙遙領先第2名RAV4、第3名YARIS CROSS，甚至第2名與第3名銷量加起來還小輸第1名。

而從今年累計前11個月銷量總數36.7萬輛來看，較去年同期少了近12%下，而各車廠銷量數字自然難較去年成長，能力保市占已經不易，能在銷量上繳出成長表現的品牌僅有中華車、LEXUS，較去年同期銷量各成長22.1%與0.9%。

進入12月傳統旺季，各車廠使盡全力要來個收紅盤，也讓2025年至少能撐住40萬大關，來年才有信心拼下去。

再從《2025 Yahoo網友購車行為大調查》來一探市場想法，根據「Yahoo汽車機車」調查，今年有超過5成受訪者因經濟氛圍與大環境考量，因而延後購車計畫。

隨著政府減稅與補助政策陸續上路，市場觀望氣氛逐漸消散，特別是29歲以下年輕族群，準備購車比例較全體高出7%，其中有3成是「首購族」，且有25％表示計畫欲在2年內購車，成為市場新動能。

此外，該份Yahoo報告也指出，全體準備購車者有近6成「購車預算超過百萬元」，其中半年內計畫購車的準買家考慮購買的品牌前3名為「Toyota」、「Lexus」與「BMW」，顯見心中已有定見，就等一個好價格。

