車市重磅！Mazda經銷商收攤 太古集團證實分手

馬自達（MAZDA）在台經銷商太古標達1日無預警發布訊息，旗下內湖、土城所將營運至今年年底。台灣馬自達隨後證實，雙方合作畫下句點。消息一出立即在部分社群、社團平台引發熱議。

標達汽車是馬自達在大台北地區3大經銷商之一，隸屬太古汽車集團，1日下午突然宣布，內湖、土城兩處據點營業至12月31日，理由是「因集團營運策略調整」。許多車主直呼可惜，除了肯定土城所的保養維修服務，內湖所身為品牌旗艦據點，更受到高度關注。

廣告 廣告

馬自達分手太古後，明年起雙北主要經銷商包括北達汽車（濱江、新莊、中和），以及三和汽車（士林、新店、汐止）；大桃園地區由慶達汽車負責，該經銷擁有桃園、中壢等4處據點。

太古分手馬自達 展示車低價出清

太古分手馬自達的消息，早於11月下旬傳出，有網友前往內湖所看車，結果業務說已停止接單，且開始出清展示車，每輛折扣20至30萬元，也完全沒有26年式車款。

對等關稅衝擊 太古開出第一槍

「做不下去了」，業界認為，美國對等關稅帶來極大影響，看看港口的庫存量就知道了，舊車賣不掉、新車進不來，經銷商壓力沉重，只好結束代理。

台灣馬自達回應，基於品牌發展需求、營運策略調整與資源配置，未來將導入最新世代據點設計與服務體驗，確保對車主的服務品質不受影響。

更多中時新聞網報導

醫美失敗 健保研擬不給付 採代位求償

林志穎全速前進 可望重返影視圈

陳玄力練功練斷骨 說翻就能翻