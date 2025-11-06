車底也成「死轉手」熱點？ 民眾驚見陌生女「車底偷塞錢」

台北市 / 綜合報導

詐騙集團選在車站交款的案例，層出不窮，這種交接者彼此不碰面，約定好固定地點藏放贓款，以製造斷點，又被稱作「死轉手」，過去車站置物櫃就成為詐團死轉手大熱點，2016年的一銀盜領案就是經典案例。不過隨著檢警越查越嚴，詐團也有因應手法，像是轉而將錢隨處放在公共區域，從車站廁所到草叢花圃，甚至是交通錐的底下，甚麼樣的地方都能藏，也大幅增加 檢警 辦案難度。

你為什麼要在我車下放錢，聽到車主喝斥，黑衣女子一臉慌張，急忙將車下的牛皮紙袋拿回，眼見說法被推翻，女子趕緊逃離現場，大筆金額怎麼會隨便放在，任何人都拿得到的地方？原來這可能都是詐騙集團的交款手法。

埋伏員警一哄而上，將詐團成員就地拘捕，刑事警察局中部中心，近期也破獲一起，多層次死轉手詐欺案，甚麼樣的地方都能藏，華視新聞記者李思琪說：「以往詐團都會在車站置物櫃轉交贓款，但現在警方也抓很嚴，於是他們轉換模式，從花圃到三角錐，都是他們的轉手點，也讓檢警辦案難度大幅提升。」

以往詐團都會在車站置物櫃，轉手贓款但現在警方也抓很嚴，於是他們轉變模式，從花圃到三角錐，都是他們的轉手點，也讓檢警辦案難度大幅提升，一銀案，像是2016年一銀盜領案，跨國集團來台灣盜領，當時就是將款項放入火車站置物櫃，再交給共犯取款進行「死轉手」，車站置物櫃淪為詐團熱點，但被嚴密查緝後詐騙集團悄悄轉移陣地。

帳面上沒有金錢流動，監視器調閱又曠日廢時，「死轉手」地點一再創新，交通錐草叢都成為交貨處，但隨著檢警辦案設備不斷精進，手法資訊也不斷更新，絕不讓惡徒逃出法網。

