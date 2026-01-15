車底驚見「定位器」 中信啦啦隊女孩PO文：嚇到睡不好

新北市 / 綜合報導

中信啦啦隊女孩牛奶在社群PO文，說車輛底部發現用黑色大力膠黏貼的物品掉落，沒想到車行拆除後，發現膠帶裡是定位器，她嚇得整個晚上都睡不好。她說愛車是一年多前跟熟識朋友購入的展示用車，期間只回原廠保養一次，沒與人有金錢或感情糾紛，不知道是什麼時候被裝上定位器，將報警處理。

黑色大力膠從車底鬆脫，不明的方形物體直接垂吊在車門下方，翻個面竟然發現裡頭，包著一層又一層的防水膠袋，車行老闆VS.車行員工說：「這是定位嗎，對啊。」

小東西現出原形，車行老闆也不可置信，竟然是追蹤定位器，而車主身分是她，中信兄弟啦啦隊女孩牛奶說：「剛剛好我的車子前陣子被擦撞，然後順便請他們(車行)幫我檢查一下，那個垂吊的東西是什麼，請他們拆下來看，結果發現是一個定位器，就覺得很可怕。」

車行老闆黃㛄翎說：「牛奶的車去拍外景的時候，我們才又發現那個照片上有那個黑黑的東西，那它裡面是包有一顆，綠色的定位器。」發現是定位器，開心跟粉絲分享買新車的喜悅。

前年6月牛奶向朋友購入展示用車，中間僅回原廠保養過一次，去年10月發現車底疑似有零件鬆脫，不以為意，直到休賽季，終於有時間把愛車送烤漆包膜，赫然發現裡頭竟然包著定位器，網路上同款定位器，標榜著續航力長達365天，自帶熱點更不需要網路輔助。

誰裝的什麼時候牛奶毫無頭緒，中信兄弟啦啦隊女孩牛奶說：「我也沒有跟任何人有什麼金錢上的往來，或者是說，這台也不是二手車，所以我就覺得說，到底是什麼有心人士，在我的車上裝了這樣的定位器，就也是，其實還是會有點難過，三四點才睡。」

球場上展現甜美笑容大秀舞技，牛奶在社群上擁有近20萬粉絲，如今遇到這樣的狀況，警方一天不快抓到人，她一天難安心。

