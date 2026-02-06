車庫性侵女網友辯「有等30秒」 法官怒判賠50萬

一名女子遭男網友強行性侵，事後還被對方侮辱性地丟下2500元。（示意圖／翻攝自Pexels）





一名男子阿明（化名）在交友軟體認識一名女子小花（化名）後，曾向對方提出交往要求，但遭拒絕並被封鎖。過後，男子不但另創帳號隱瞞身分，再次接近女子，並誘騙對方到家中車庫發生「車震」。在女子明確拒絕後，男子仍強行性侵，最終遭法院判賠50萬元、有期徒刑3年2月。

強行性侵還辯「有等30秒」

根據判決書，阿明於2023年10月間透過交友軟體認識小花，期間向小花表示希望當其女友，但小花拒絕並將阿明封鎖。沒想到，阿明後來以暱稱「真心想找女友」另創帳號，隱瞞身分再與小花聯繫，並以2500元為代價邀約小花前往汽車旅館性交易遭拒後，佯稱要小花陪其在操場運動。

小花依約抵達阿明住處前，阿明表示要「車震」、「發生關係」，指示小花進入其住處車庫之自用小客車內。但小花發現阿明就是之前封鎖的男子後，雖用手推打以表拒絕，遭阿明性侵得逞。

案件經彰化地方法院審理時，阿明坦承與小花發生性行為，但否認有強制性交行為，並辯稱網路約性交易，小花是自願發生車震，且他「有等30秒，想說她會不會把我推走。」小花指出，遭性侵後還被侮辱，阿明竟把2500元丟在她身上，要求她趕快離開，她隨即騎車到阿明家附近全家，並打給友人訴說遭騙到家中性侵。

對此，法官強調，「性自主決定權」即性同意權，任何性行為都應建立在相互尊重、彼此同意的基礎上，絕對是「說不就是不」、「她說願意才是願意」，沒有得到明確同意，即為不同意。

法官認為，阿明侵害小花身體與性自主權，造成身心受創，行為確實不當，考量阿明未與小花達成和解，須彌補小花所受損害。最終，法院判定阿明犯強制性交罪，處有期徒刑3年2月，並賠償50萬元精神慰撫金，全案仍可上訴。

