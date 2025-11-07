車庫搶奪遙控器！酒店妹不想做S尿遁 惡推拿師逼她裸下身判8月

記者楊忠翰／新竹報導

馮姓推拿師強脫酒店妹內褲，逼對方裸露下體遭判刑。（示意圖／翻攝自Pixabay）

新北市1名馮姓推拿師，先前兩度性侵、猥褻女客遭判刑，但他仍不知悔改，去年6月間帶酒店妹小萱（化名）到摩鐵續攤，他突然色心大起，欲與對方發生性行為，小萱起身佯裝上廁所，馮男竟強脫對方褲子，逼迫她裸露下半身才能離去，小萱從車庫逃出門外求救，全案才得以曝光，新竹地院依強制罪判馮男8月徒刑。

檢警調查，去年6月27日凌晨1時46分，馮男前往新竹市某酒店消費，並將小萱、陳女及凃女買出場，眾人一同前往薇閣精品旅館狂歡，直到凌晨5時許才結束，陳、凃2女先行離去；同日清晨7時許，馮男與小萱躺在床上時休息，突然暗示想發生性行為，小萱只好佯裝起身上廁所。

馮男為了防止小萱逃跑，竟脫下對方外褲及內褲，導致小萱下半身一絲不掛，才放對方去上廁所；小萱趁機衝到車庫並打開鐵捲門，馮男竟從後方拉住小萱，並伸手按壓鐵捲門遙控器，導致鐵捲門反覆升降，小萱趁機從空隙鑽出門外，此時旅館員工聽聞聲響上前查看，隨即將小萱帶至房間休息並報案。

法官認為，馮男不讓小萱離開房間，竟以強暴方式妨害其行動自由，小萱甘冒下半身裸露，遭他人目視風險而逃離房間，嚴重戕害小萱心理，馮男犯後飾詞卸責，矢口否認犯行，絲毫未有反省之意，反而指控小萱偷錢，馮男未曾表示和解或賠償意願，犯後態度惡劣，遂依強制罪判馮男8月徒刑。

