車廂驚見老鼠入侵！北捷調監視器證實「非內部滋生」 被旅客帶上車

北捷列車上出現老鼠的足跡。（圖／翻攝Threads／＠kyeh318）

近日「漢他病毒」相關討論升溫，公共場所環境衛生再度受到關注。日前有民眾拍下老鼠出現在台北捷運車廂內的畫面，引發社群熱議。台北捷運公司表示，經內部調查研判，該隻老鼠並非源自車站或列車環境，較可能是在列車行進途中，從旅客隨身攜帶的包袋中竄出。

事件起因於一名網友在社群平台Threads分享照片，畫面顯示老鼠出沒於新店線車廂門口附近。發文者指出，照片拍攝時間為1月二23日晚間9點左右，列車當時正行駛於南京復興站與松江南京站之間。

廣告 廣告

不少網友對此表達震驚，認為長期以整潔著稱、且禁止飲食的台北捷運，理應不易出現老鼠等病媒生物，也有人擔憂列車電纜安全與公共衛生風險。民眾黨籍台北市議員陳宥丞亦在留言區表示，已要求捷運公司加強清潔與防治作業，並檢視相關管理措施。

針對外界疑慮，北捷說明，列車內並不具備老鼠長期生存條件。經調閱監視器畫面，並依老鼠足跡進行回溯，發現該老鼠是在列車行進期間，從上方掉落至地面，研判來源為旅客攜帶的背包或提袋，而非車站內部孳生。

北捷強調，已持續落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」的防治原則。除依既定排程進行車站與列車清潔外，也每日清運垃圾，並委託專業廠商定期設置捕滅設備及執行環境消毒。站務人員亦會巡查牆面孔洞，防止外部鼠源入侵，站內販賣店則須確保營業區域整潔，食品妥善密封保存。

因應漢他病毒防疫需求，北捷指出，自2月1日起已完成大安區多個車站的環境消毒作業，涵蓋大安、大安森林公園、信義安和、科技大樓、六張犁、公館、古亭、忠孝新生、忠孝復興、忠孝敦化及國父紀念館等站。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

看到大S雕像太有感！ 謝金燕深夜寫下真心話：我不想重來

瘦瘦針大規模訴訟！數千人副作用含胃麻痺、胰臟炎 已17死

爽放整月特休！有人2月完全不上班 網友驚：這招太猛