車廂驚見「老鼠出沒」！北捷急大規模清消 防漢他病毒

記者柯美儀／台北報導

老鼠出沒在台北捷運車廂。（圖／@kyeh318 授權）

近日有民眾發現老鼠出沒北捷車廂，引發衛生及漢他病毒疑慮。對此，北捷強調車廂嚴禁飲食，老鼠多從站外進入，已於2月1日起展開所有車站的清潔和消毒，今（5）日將啟動全路線列車清消，全面提升捷運系統防疫與環境維護層級。

原PO在Threads分享一張老鼠出沒在台北捷運車廂的照片，地點在新店線車廂門口附近。他說，這張照片是上月23日晚間9點左右拍下，當時列車正行駛在南京復興站與松江南京站之間。

廣告 廣告

貼文一出，立刻掀起討論，不少網友傻眼直呼「好不合理喔？不能吃東西的台北捷運不太應該有蟑螂、老鼠啊」、「原本還很驕傲的跟外國人說捷運沒勞贖」、「哇真的好扯喔！台北市快變成米奇城市了」、「越來越多人在捷運上吃東西了，看過好幾次」、「捷運安全有隱憂，老鼠會咬電線的」。民眾黨議員陳宥丞也現身留言處表示，已請捷運公司加強清消處理，並提供防治措施。

疾管署提醒，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，在自然界的傳播宿主為鼠類等齧齒類動物，人類吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物（包括糞便、尿液、唾液）污染的塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染的風險。對此，北捷回應，

針對列車出現老鼠一事，北捷說明，捷運車站及車廂均嚴格禁止飲食，環境不具備老鼠生存條件，過去幾件案例，經查老鼠都是從站外進入車站。北捷將持續加強「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」，依排程清潔車站與列車、每日清運垃圾，並委請專業廠商每月布設捕滅設備與執行環境消毒；站務人員亦定期檢視牆面孔洞，阻絕外部鼠源。針對站內販賣店，會維持營業範圍整潔、每日清運廢棄物，食品必須妥善密封保存，開放式櫃位閉店後亦須全面清空食品。

北捷表示，因應漢他病毒防疫需求，2月1日起陸續完成大安區相關車站環境消毒，包含大安站、大安森林公園站、信義安和站、科技大樓站、六張犁站、公館站、古亭站、忠孝新生站、忠孝復興站、忠孝敦化站及國父紀念館站。今日夜間，將進一步啟動全路線列車清潔與消毒作業，全方位強化防疫措施。

更多三立新聞網報導

撿到存摺是好兆頭？阿伯進彩券行一刮「抱回百萬大獎」

加蛋要漲價了？「雞蛋新制」逾1.3萬店家受影響 農業部最新說明

200名學生「環島撿菸蒂」！7天狂掃14大桶 阿嬤暖心送罐支持

小心荷包噴7200元！交通新法「上路拿手機、抽菸」加重罰

