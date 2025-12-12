車廠力推高價車款 美國車市結構悄悄變天

美國車市正在快速分化，高級休旅與電動車買氣火熱，5萬美元以上，也就是台幣150多萬的新車占比翻倍，高收入族撐起整體銷量。但專家擔心，車廠持續把銷售焦點放在高價車款，一旦金字塔頂觀需求鬆動，恐怕引爆車市與美國經濟的結構性震盪。

美國車市近來呈現明顯「M 型化」。高級休旅與電動車買氣強勁，價格超過 5 萬美元的新車占比，幾乎是六年前的兩倍。並非所有車款全面漲價，而是高價車賣得更快、更好。

CNBC 記者勒伯指出，汽車製造商以盈利為導向，高收入家庭的購買量快速增加，使市場明顯偏向高所得族群。「不管是否接受，數據顯示這就是現況。」他強調。

數據更顯極端：2019 年僅四分之一新車價格超過 5 萬美元，如今接近過半。6 萬美元以上車款從 7% 暴增四倍；7 萬美元以上也跳升三倍。連租車都大幅上漲，平均租金一年多出 612 美元；15% 用車人每月需支付超過 1000 美元。

專家分析，從疫情期間晶片荒開始，車廠便優先生產高利潤車款，形成價格不斷被向上推動的結構。勒伯指出，車廠「極其精明」，在供應受限時集中火力生產高價車，成為市場轉型起點。

關稅同樣推升成本，每輛進口車平均增加 5700 美元。更深層的問題在於整體美國經濟的分化：中低收入者面臨房價、通膨與高利率三重壓力，汽車貸款月付高得驚人，也降低他們的購車意願。

信用評分機構副總布蘭卡表示，高利率直接墊高月付款，購車負擔能力快速惡化，迫使買家必須有更高收入才能符合貸款資格，「這是一種惡性循環，正是市場的真實寫照」。

目前高收入族群占新車購買的 12%，也讓經銷商在 2025 年第二季的利潤增加兩成，但車市愈來愈依賴金字塔頂端消費者。

諮詢顧問公司首席經濟學家李爾警告，若高價車市場泡沫化，恐對整體經濟造成劇烈衝擊，「因為許多企業已過度專注於高收入消費者」。

市場分析師也觀察到，頂端收入族群的消費信心正在下滑，減薪與收入縮水的比例開始上升，使風險增加。

汽車研究公司分析師基汀認為，美國車市需要更具可行性的低成本替代方案，或金融市場必須調整，放寬消費者的購車能力。

多位分析師指出，真正的出口可能在於重啟「平價車」市場，包括開放更低價的中國大陸車款進入美國市場，以重新平衡結構。當車市變成有錢人的遊戲場，連中產階級也難以負擔，衝擊恐不只是汽車產業，而是整個經濟的體質。

下一次美國車市的大轉彎，或許不會是車廠策略改變，而是收入結構被迫重新洗牌。

