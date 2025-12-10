車廠掌舵手的人間觀察記！裕隆副董姚振祥低調筆耕半世紀，首本短篇小說集書寫婚姻與失戀
裕隆汽車副董事長暨裕日車總經理姚振祥，隱藏身分竟是出版過3本詩集、1本短篇小說集的作家。寫作近50年，他遊走在工程師與詩人的平行世界，將職場與生活經歷，化成書寫人間百味的養分。
11月中旬，詩人古魯在新店裕隆城誠品書店舉辦新書發表會，現場冠蓋雲集。誠品生活董事長吳旻潔、智邦創辦人黃安捷、鴻華先進副董事長左自生皆親自到場，登台分享與古魯結緣的故事，讓外界對這位以詩句溫暖人心的創作者愈發好奇：他究竟是誰？
事實上，古魯就是裕隆汽車副董事長、裕日車總經理姚振祥，發表會所在的裕隆城，也是他擔任裕隆建設董事長時期一手推動的案子。
長久以來，媒體眼中的姚振祥，總被描繪為一位對廠務瞭若指掌、以精準管理見長的汽車人。他曾擔任裕隆三義廠廠長，帶領工廠團隊時一絲不苟，眼神如掃描器般細察每一處節點。那份對製程的堅持與對品質的執著，更近似匠人守護作品般的嚴謹，沉著、專注、從不輕言妥協。
與他在工作上的嚴肅形象相比，古魯筆下的文字卻像是另一個世界。他擅長使用借喻和象徵筆法，句子之間藏入對人間的細微觀察與深沉哲思。例如他寫下「憤怒的頭頂上有人在沖洗家具／接著是馬桶傾倒和摩擦地板的聲音／一頭老牛拖著霧水忽東忽西」形容雷雨欲來的天空，全詩無一字「雨」，卻彷彿聽見了雨聲。
姚振祥與古魯宛如兩個身分，交織成文評口中的「矛盾又和諧」——既剛硬，也柔軟；既是工廠的節奏，也是詩的呼吸。
新書《婚姻失戀記》是他第一本短篇小說集，選擇以男女情愛關係為題，終歸是因為愛情是古今中外小說創作的常客。姚振祥直言「生命離不開愛情」，自己寫詩4、50年來，近十年數度嘗試寫小說，總是失敗告終，直到今年五月，他忽然靈感湧現、全力投入，作品終於成形。
在投入小說創作之前，姚振祥原本準備寫一本旅遊詩集。然而，旅遊詩需要結合景點的風土民情，他必須先蒐集資料，再揉合內容與文字，形成一套較為系統化的寫作流程。他發現，小說創作同樣需要結構與邏輯，於是他開始覺得自己「可以寫小說了」。
這本小說以通俗的愛情、職場與離散為題，但敘事並不流於俗套。故事推進之間，時而嵌入詩意段落，展現出作者獨樹一格的寫作手法。經常與他交流文學與人生體悟的吳旻潔說，讀這本小說時，覺得裡面的角色就像古魯本人在說話，務實又兼具智慧。
▲2023年裕隆集團在三義廠舉行70週年慶祝活動，執行長顏陳莉蓮（左）出席致詞，一旁的姚振祥（右）過去曾任三義廠廠長。（圖／裕隆提供）
追女朋友反愛上寫作 工程師身兼詩人
這幾年，姚振祥幾乎每個周末都會回到阿里山下的老家陪伴父親。從台北繁忙的工作返鄉後，他清晨5點便會在山邊曙光中醒來，開始寫作；等父親起床後再一起吃早餐，接著到田裡種菜、巡視果園。稍作午休後，又回到書桌前寫作，若一時寫不出來，就到戶外勞動流點汗，或躺在屋前搖椅上，讓微風吹動思緒。
在短暫的周末期間，姚振祥規律地寫作，老家的土地，不只陪伴他走過人生的重要階段，也是支撐他事業、滋養創作的源頭。小說〈採蜜〉便是由他自小的養蜂經驗，昇華成對人生哲理的探究。而詩中經常可讀到大量的自然意象，讀一首詩就像搭乘一班從城市開往鄉間的列車，療癒疲憊的心靈。
若真要深究姚振祥創作的源頭，還是可以回溯到50年前，就讀大四的他為了追求女朋友，開始抄寫諾貝爾文學獎得主的作品。那段時間，他不只抄寫，也大量閱讀，久而久之，便萌生了自己動筆創作的念頭。
等到作品要整理出版時，已經是車界一號人物的他擔心影響本業，便以筆名「古魯」低調出道。直到去年《骰子與葡萄交織的舞會》詩集推出，他的真實身分才意外曝光，讓許多企業友人、工作夥伴驚訝不已。
吳旻潔就回憶：「第一次見面的時候，為了想多了解眼前這位不苟言笑的董事長是什麼樣子的人，探問他的星座，得知是天蠍座後，我再問他平常有什麼興趣？他才提到自己喜歡寫詩。」
姚振祥則笑說，自己藏了40年的祕密，一下就被她看穿。兩人後來成為私交甚篤的朋友。
吳旻潔形容姚振祥：「他看起來沉默的時候，內心都在觀察著；他的眼低垂著的時候，耳朵肯定是豎著。」結識超過30年的眾達國際法律事務所資深顧問陳泰明認為，寫詩的古魯跟擔任董事長的姚振祥，都有冷靜、理性的一面，只是他的理性中藏著豐沛的情感、冷酷的外表下也擁有非常敏感的心。
▲誠品董事長吳旻潔（左）特地從中國趕回台灣，支持姚振祥（右）在誠品裕隆城舉辦的新書發表會。（圖／裕隆提供）
理性交織感性 工廠事業成創作養分
對老友詩作，陳泰明如此賞析：「第一次讀會抓不到頭緒，但深入後會發現層次與暗示。」就他的視角來看，姚振祥不是固守一個區域，然後斜槓到另外一個，而是一直在擴大自己的守備範圍，把工程師的訓練、工作經驗、人際觀察都延伸到寫作，因此詩作中不乏「工程師的一天」、「生產線」等意象。
《骰子與葡萄交織的舞會》的輯五〈工作的樂趣〉章節便呼應陳泰明的觀察。姚振祥以工作為靈感，把與祕書的互動、與檢驗員的對話、卡車出廠都揉進詩裡，繁瑣的工作流程透過文字反覆，堆疊出詩意，螺絲與螺帽被他擬人化成一對伴侶深情相擁，加上古魯獨有的幽默口吻，讀來不禁會心一笑。
姚振祥也認為，工程師的理性與創作的感性思惟並不衝突，反而能相互支撐。他說，在揣摩小說主角的心境時所得到的體會，同樣能運用在產品設計上，讓他更能換位設想。他說：「工程和文學一樣都是非常細膩，且追根究柢。」在他看來，兩種看似不同的世界，其實需要同樣的專注與深度。
訪談中，姚振祥多次形容自己是個「急性子」，也因為這份性格，才能在兩個月內一口氣完成多篇短篇小說。陳泰明還記得，寫小說的過程中，姚振祥曾向他請益《家事法》個案、分居程序的問題，但還沒等他回覆，姚振祥已經自己查到答案了。
漫長的寫作生涯裡，姚振祥也曾暫時擱筆，全心投入事業。他的第一本詩集與第二本詩集之間相隔了12年，除了因外派、駐廠等工作填滿生活外，他也坦承自己曾面臨靈感枯竭的困境。然而，生活並沒有因此停下腳步，即使把心力轉向工作，那些來自生活、職場上貨真價實的經歷與體驗，最終都會化成創作的養分。例如，《婚姻失戀記》中的〈獵人〉篇章，場景便設定在他最熟悉的工廠世界，對話中以獵人的世界觀，比喻職場裡的衝突、野心與組織文化。
50年創作不輟，最大的收穫是什麼，姚振祥給的答案相當富有哲思，「人生就是一場自我的修行。」他只是想寫出能夠對自我交代、表達清晰的小說。這份「修行」並未止步於紙上。從工廠到山林、從工程圖到詩行、小說，姚振祥仍在不同角色之間穿行，持續觀察、書寫與思考。
更多今周刊文章
天氣／入冬最強冷氣團這天報到！最冷只剩10度「急凍3天」，一圖看兩波冷空氣變化...10日報搶先看
2026勞保投保薪資級距：勞保、健保、勞退提撥對照表！自己負擔多少勞保健保費一次看
北市國中排名曝光，公立五虎建北錄取率「這校5人就1人考上」！前輩親揭亮麗成績單背後的代價有多大
其他人也在看
民視前副總經理胡婉玲 回應滾床單查證爭議
[NOWnews今日新聞] 媒體人周玉蔻稱前中姐張淑娟與蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，一審被判1年6個月徒刑；台灣高等法院傳民視編審陳建民稱節目查證對象為民視前副總經理、中央社社長胡婉玲。胡婉...今日新聞NOWNEWS ・ 44 分鐘前 ・ 23
朱孝天被踢出F4！律師曝1關鍵「玩崩了」：被捨棄也是剛好
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。有律師就分析朱孝天「玩崩」關鍵，就是他高估自己的重要性。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 17
周杰倫〈恆星不忘〉MV又在走路 遭網製迷因本人親回應了
【緯來新聞網】亞洲天王周杰倫近日參與F3成員言承旭、周渝民、吳建豪和五月天阿信的新曲〈恆星不忘For緯來新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 5
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 1 天前 ・ 138
神秘室友1／曾自稱母胎單身！林廷憶爆「穩交」 同居人貼心忙進忙出
10月24日下午3點半，本刊直擊林廷憶的同居人騎機車到附近的自助洗衣店送洗衣服，隨後返家，1個小時後林廷憶和同居人一起下樓，後者同樣戴著安全帽騎機車出門，而穿著居家的林廷憶手上拿著一包香菸，在住處附近散步，走沒幾步便點起香菸解癮。隨後，她走到巷子口靜靜地站在路...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 10
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 1 天前 ・ 7
42歲陳妍希《狙擊蝴蝶》爆紅！談姐弟戀「充滿妹感」超吸粉，梨渦甜笑秒回沈佳宜
42歲陳妍希新劇《狙擊蝴蝶》掀起話題！劇中一幕她一邊揉著弟弟的頭髮、笑出招牌梨渦，下一秒又冷眼逼退霸凌者，溫柔與氣場兼具的反差，為角色帶來鮮明層次，也成為她近期在陸網翻紅的主要原因。姊妹淘 ・ 18 小時前 ・ 15
朱孝天被踢出F4轟遭潑髒水！網挖證據打臉 力挺相信音樂
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導「F3」言承旭、周渝民、吳建豪加上五月天阿信的演唱會，於日前宣布要在12月19日至22日在上海開唱，而原本是F4一員的朱孝天...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
影／F3非鐵友？朱孝天怪病纏身昔曝未對外求援：43歲朋友僅認她
影／F3非最鐵朋友？朱孝天怪病纏身：43歲朋友僅認她造咖 ・ 1 天前 ・ 26
趙震雄遭爆「潑冰塊、毆打丁海寅」 14年前黑料被挖「回應了」
南韓影星趙震雄近日因未成年時期的少年犯前科爭議宣布退出演藝圈，然而風波並未平息。繼過去的黑歷史被揭露後，今日韓國媒體 MBN 援引《Dispatch》的報導指出，趙震雄在成年後仍涉嫌對同僚演員及工作人員施加暴力。其中，更有網友推測受害者可能是知名演員丁海寅。對此，趙震雄方面以「已經退出演藝圈」為由，未做出正面回應。鏡報 ・ 18 小時前 ・ 5
小煜遭爆離婚主因「愛玩越界」 經紀人10字火速回應
小煜遭爆離婚主因「愛玩越界」 經紀人10字火速回應EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 23
許瑋甯婚禮完虛弱露面！「2病纏身」高燒到39度 無法觸碰寶寶：很心疼
藝人許瑋甯11月28日剛舉辦完與邱澤的世紀婚禮，沒多久後就投入工作，今（9）日舉行表演工作坊40週年年度壓軸大戲《那一年，我們下凡》看排記者會，並與導演相聲大師朱德剛、宋少卿，韋以丞、梁正群、古辛、梁皓嵐、李芙蓉、陳敬萱、賴伂恩、雷壬鯤等實力派演員共同演出，演出中許瑋甯整場戴著口罩，並在空檔時頻頻咳嗽，她受訪表示得了流感，仍然敬業進行工作。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 29
許瑋甯婚禮後虛弱露面！高燒39度2病毒纏身 抱不到兒子心疼
許瑋甯婚禮後虛弱露面！高燒39度2病毒纏身 抱不到兒子心疼EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 6
八點檔女神回來了！最大動力是鍾欣凌 想挑戰「變態」
八點檔女神回來了！最大動力是鍾欣凌 想挑戰「變態」EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 1
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 4 天前 ・ 59
約翰希南四年前「稱台灣為國家」惹怒中美 如今不敢再說中文
從摔角手轉型演員的好萊塢男星約翰希南（John Cena），最近在喬羅根（Joe Rogan）的Podcast節目中，談到2021年在宣傳電影《玩命關頭 9》（Fast & Furious 9）時，他稱臺灣為「國家」所引發的國際風暴，並承認情況迅速失控。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 27
張柏芝不想再當「爛片女王」 被告上法庭反駁律師：什麼叫票房失利？
香港女星張柏芝遭前經紀人余毓興控告違約，近日開庭審理，相較於8日她一度情緒激動，遭追問財務往來細節時，一度哭喊：「我兩天沒睡，對我真的很不公平！」今（9）日她情緒穩定，原告律師並展示了多封相關人士來往的電子郵件，當中提到她不想再當「爛片女王」，所以要符合條件才願意接拍新片。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前 ・ 18
岳母給一張66萬支票 哈孝遠一支錶就60萬⋯2萬6買包送瑄瑄
哈孝遠近日和老婆瑄瑄一同上《綜藝OK啦》，哈孝遠透露一直有一件事瞞著老婆，就是當時結婚時講好不用聘金跟嫁妝，不過有天岳母拿著一張支票給他，這件事他至今沒有告訴老婆。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 47
張員瑛穿裙被叫蹲前排拍照！李俊昊「霸氣1舉動」網狂讚
娛樂中心／張予柔報導亞洲明星盛典「Asia Artist Awards（AAA）」2025年迎來成立十週年，首度在台灣舉辦，典禮邀來2PM成員李俊昊與IVE成員張員瑛擔任主持人，俊男美女的組合讓粉絲從典禮開始前就非常期待。在活動最後的大合照環節，一個意外的小插曲，讓李俊昊展的「護花舉動」掀起網上一片稱讚。民視 ・ 22 小時前 ・ 3