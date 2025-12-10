車廠掌舵手的人間觀察記！裕隆副董姚振祥低調筆耕半世紀，首本短篇小說集書寫婚姻與失戀





裕隆汽車副董事長暨裕日車總經理姚振祥，隱藏身分竟是出版過3本詩集、1本短篇小說集的作家。寫作近50年，他遊走在工程師與詩人的平行世界，將職場與生活經歷，化成書寫人間百味的養分。

11月中旬，詩人古魯在新店裕隆城誠品書店舉辦新書發表會，現場冠蓋雲集。誠品生活董事長吳旻潔、智邦創辦人黃安捷、鴻華先進副董事長左自生皆親自到場，登台分享與古魯結緣的故事，讓外界對這位以詩句溫暖人心的創作者愈發好奇：他究竟是誰？

事實上，古魯就是裕隆汽車副董事長、裕日車總經理姚振祥，發表會所在的裕隆城，也是他擔任裕隆建設董事長時期一手推動的案子。

長久以來，媒體眼中的姚振祥，總被描繪為一位對廠務瞭若指掌、以精準管理見長的汽車人。他曾擔任裕隆三義廠廠長，帶領工廠團隊時一絲不苟，眼神如掃描器般細察每一處節點。那份對製程的堅持與對品質的執著，更近似匠人守護作品般的嚴謹，沉著、專注、從不輕言妥協。

與他在工作上的嚴肅形象相比，古魯筆下的文字卻像是另一個世界。他擅長使用借喻和象徵筆法，句子之間藏入對人間的細微觀察與深沉哲思。例如他寫下「憤怒的頭頂上有人在沖洗家具／接著是馬桶傾倒和摩擦地板的聲音／一頭老牛拖著霧水忽東忽西」形容雷雨欲來的天空，全詩無一字「雨」，卻彷彿聽見了雨聲。

姚振祥與古魯宛如兩個身分，交織成文評口中的「矛盾又和諧」——既剛硬，也柔軟；既是工廠的節奏，也是詩的呼吸。

新書《婚姻失戀記》是他第一本短篇小說集，選擇以男女情愛關係為題，終歸是因為愛情是古今中外小說創作的常客。姚振祥直言「生命離不開愛情」，自己寫詩4、50年來，近十年數度嘗試寫小說，總是失敗告終，直到今年五月，他忽然靈感湧現、全力投入，作品終於成形。

在投入小說創作之前，姚振祥原本準備寫一本旅遊詩集。然而，旅遊詩需要結合景點的風土民情，他必須先蒐集資料，再揉合內容與文字，形成一套較為系統化的寫作流程。他發現，小說創作同樣需要結構與邏輯，於是他開始覺得自己「可以寫小說了」。

這本小說以通俗的愛情、職場與離散為題，但敘事並不流於俗套。故事推進之間，時而嵌入詩意段落，展現出作者獨樹一格的寫作手法。經常與他交流文學與人生體悟的吳旻潔說，讀這本小說時，覺得裡面的角色就像古魯本人在說話，務實又兼具智慧。

2023年裕隆集團在三義廠舉行70週年慶祝活動， 執行長顏陳莉蓮（左）出席致詞，一旁的姚振祥 （右）過去曾任三義廠廠長。

▲2023年裕隆集團在三義廠舉行70週年慶祝活動，執行長顏陳莉蓮（左）出席致詞，一旁的姚振祥（右）過去曾任三義廠廠長。（圖／裕隆提供）

追女朋友反愛上寫作 工程師身兼詩人

這幾年，姚振祥幾乎每個周末都會回到阿里山下的老家陪伴父親。從台北繁忙的工作返鄉後，他清晨5點便會在山邊曙光中醒來，開始寫作；等父親起床後再一起吃早餐，接著到田裡種菜、巡視果園。稍作午休後，又回到書桌前寫作，若一時寫不出來，就到戶外勞動流點汗，或躺在屋前搖椅上，讓微風吹動思緒。

在短暫的周末期間，姚振祥規律地寫作，老家的土地，不只陪伴他走過人生的重要階段，也是支撐他事業、滋養創作的源頭。小說〈採蜜〉便是由他自小的養蜂經驗，昇華成對人生哲理的探究。而詩中經常可讀到大量的自然意象，讀一首詩就像搭乘一班從城市開往鄉間的列車，療癒疲憊的心靈。

若真要深究姚振祥創作的源頭，還是可以回溯到50年前，就讀大四的他為了追求女朋友，開始抄寫諾貝爾文學獎得主的作品。那段時間，他不只抄寫，也大量閱讀，久而久之，便萌生了自己動筆創作的念頭。

等到作品要整理出版時，已經是車界一號人物的他擔心影響本業，便以筆名「古魯」低調出道。直到去年《骰子與葡萄交織的舞會》詩集推出，他的真實身分才意外曝光，讓許多企業友人、工作夥伴驚訝不已。

吳旻潔就回憶：「第一次見面的時候，為了想多了解眼前這位不苟言笑的董事長是什麼樣子的人，探問他的星座，得知是天蠍座後，我再問他平常有什麼興趣？他才提到自己喜歡寫詩。」

姚振祥則笑說，自己藏了40年的祕密，一下就被她看穿。兩人後來成為私交甚篤的朋友。

吳旻潔形容姚振祥：「他看起來沉默的時候，內心都在觀察著；他的眼低垂著的時候，耳朵肯定是豎著。」結識超過30年的眾達國際法律事務所資深顧問陳泰明認為，寫詩的古魯跟擔任董事長的姚振祥，都有冷靜、理性的一面，只是他的理性中藏著豐沛的情感、冷酷的外表下也擁有非常敏感的心。

誠品董事長吳旻潔（左）特地從中國趕回台 灣，支持姚振祥（右）在誠品裕隆城舉辦的新 書發表會。

▲誠品董事長吳旻潔（左）特地從中國趕回台灣，支持姚振祥（右）在誠品裕隆城舉辦的新書發表會。（圖／裕隆提供）

理性交織感性 工廠事業成創作養分

對老友詩作，陳泰明如此賞析：「第一次讀會抓不到頭緒，但深入後會發現層次與暗示。」就他的視角來看，姚振祥不是固守一個區域，然後斜槓到另外一個，而是一直在擴大自己的守備範圍，把工程師的訓練、工作經驗、人際觀察都延伸到寫作，因此詩作中不乏「工程師的一天」、「生產線」等意象。

《骰子與葡萄交織的舞會》的輯五〈工作的樂趣〉章節便呼應陳泰明的觀察。姚振祥以工作為靈感，把與祕書的互動、與檢驗員的對話、卡車出廠都揉進詩裡，繁瑣的工作流程透過文字反覆，堆疊出詩意，螺絲與螺帽被他擬人化成一對伴侶深情相擁，加上古魯獨有的幽默口吻，讀來不禁會心一笑。

姚振祥也認為，工程師的理性與創作的感性思惟並不衝突，反而能相互支撐。他說，在揣摩小說主角的心境時所得到的體會，同樣能運用在產品設計上，讓他更能換位設想。他說：「工程和文學一樣都是非常細膩，且追根究柢。」在他看來，兩種看似不同的世界，其實需要同樣的專注與深度。

訪談中，姚振祥多次形容自己是個「急性子」，也因為這份性格，才能在兩個月內一口氣完成多篇短篇小說。陳泰明還記得，寫小說的過程中，姚振祥曾向他請益《家事法》個案、分居程序的問題，但還沒等他回覆，姚振祥已經自己查到答案了。

漫長的寫作生涯裡，姚振祥也曾暫時擱筆，全心投入事業。他的第一本詩集與第二本詩集之間相隔了12年，除了因外派、駐廠等工作填滿生活外，他也坦承自己曾面臨靈感枯竭的困境。然而，生活並沒有因此停下腳步，即使把心力轉向工作，那些來自生活、職場上貨真價實的經歷與體驗，最終都會化成創作的養分。例如，《婚姻失戀記》中的〈獵人〉篇章，場景便設定在他最熟悉的工廠世界，對話中以獵人的世界觀，比喻職場裡的衝突、野心與組織文化。

50年創作不輟，最大的收穫是什麼，姚振祥給的答案相當富有哲思，「人生就是一場自我的修行。」他只是想寫出能夠對自我交代、表達清晰的小說。這份「修行」並未止步於紙上。從工廠到山林、從工程圖到詩行、小說，姚振祥仍在不同角色之間穿行，持續觀察、書寫與思考。

