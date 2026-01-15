車廠規劃台北設立展示站點 讓消費者近距離看車

民視新聞／綜合報導

在政策利多加上年底促銷檔期帶動下，國內車市去年12月火力全開，各大車廠紛紛加碼衝刺銷量，單月領牌數，首度突破4萬輛大關。看準這波買氣，有車廠也把握時機。

規劃在台北設立展示站點，從1月15日到1月26日，進駐三創生活園區，現場一次集結美國車廠新世代車款，讓消費者近距離看車、體驗新科技，在活動時拍照打卡，還能獲得限量特色小點，要讓車迷們逛得開心、玩得盡興。

車廠進駐三創生活園區 集結美國車廠新世代車款

原文出處：車廠進駐三創生活園區 集結美國車廠新世代車款