民視新聞／綜合報導

兩年一度、由公會主辦的台北車展即將登場！今年以「台北新車暨新能源車大展」為主題，匯聚國內外一線車廠，掌握未來移動科技、電動車趨勢，也讓車迷們趨之若鶩！

紅色車身，掀開布簾霸氣亮相，馬自達推出全新概念跑車。

車廠齊推電動、跑車與休旅 搶攻明年車市大餅

本田汽車搭配高質感車色和寬闊的橫向車體比例。

華菱導入智慧科技，也推出新世代的跨界休旅車，車身線條年輕俐落。

車廠齊推電動、跑車與休旅 搶攻明年車市大餅

Lexus推電動房車，SUZUKI也推出電動車，還有nissan更是吸睛推出急速驅動電動賽車，各家業者結合休旅、電動車以及跑車，落實永續概念，就是要搶攻明年車市大餅。

廣告 廣告

車廠齊推電動、跑車與休旅 搶攻明年車市大餅

原文出處：車廠齊推電動、跑車與休旅 搶攻明年車市大餅

更多民視新聞報導

台北市民大道休旅車失控「衝上人行道」直撞民宅 駕駛一度受困

台科大領軍成立「電動車培育基地」 龔明鑫到場勉勵

搶福袋商機! 超商祭出豪車與輝達.台積電股票

