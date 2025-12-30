車廠齊推電動、跑車與休旅 搶攻明年車市大餅
民視新聞／綜合報導
兩年一度、由公會主辦的台北車展即將登場！今年以「台北新車暨新能源車大展」為主題，匯聚國內外一線車廠，掌握未來移動科技、電動車趨勢，也讓車迷們趨之若鶩！
紅色車身，掀開布簾霸氣亮相，馬自達推出全新概念跑車。
本田汽車搭配高質感車色和寬闊的橫向車體比例。
華菱導入智慧科技，也推出新世代的跨界休旅車，車身線條年輕俐落。
Lexus推電動房車，SUZUKI也推出電動車，還有nissan更是吸睛推出急速驅動電動賽車，各家業者結合休旅、電動車以及跑車，落實永續概念，就是要搶攻明年車市大餅。
