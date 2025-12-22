車房買氣弱 今年稅收恐短徵500億 結束連4年超徵

今年稅收恐短徵500億，結束連4年超徵。（圖／TVBS）

財政部公布，今年前11月全國稅收，目前為3兆5818億元，但距離稅收目標預算數，仍有2千億元的差距，其中一大部分，是受到車市、房市表現不佳影響，預估全年短徵300到500億元，也是五年來首度出現短徵，有學者認為，主要是人為將預估值拉高，數值其實是校正回歸，也有學者警惕，應修正編列特別預算的習慣。

政府拍板貨物稅政策後，適逢年底旺季，車廠買氣復甦。（圖／TVBS）

汽車市場在年底迎來傳統銷售旺季，展間人潮逐漸回升。車商為了衝刺年終業績，紛紛推出促銷方案，業務人員也積極向顧客介紹車款特色及優惠內容。汽車品牌執行副總經理詹醒昇表示，在政府9月底明確公布，2000CC以下小客車貨物稅減徵5萬元後，市場明顯回升，消費者購買決策速度大約加快一倍，12月買氣表現不遜於去年。

然而，今年車市整體表現不佳，主要受到進口關稅調降和貨物稅減徵政策影響，造成消費者對買車持觀望保守態度，這種影響長達半年之久。詹醒昇指出，約在今年4月左右，台灣開始與美國進行關貿相關談判，當時因為對關稅和貨物稅的不確定性，整個市場的來客量和銷售量比去年降低了約4成。從3月開始，新車掛牌數逐月下滑，特別是4至7月的新車掛牌數都呈現大幅年減狀態，5月和7月的銷售更少了2成以上。當時車商普遍悲觀預估，全年銷售量可能跌破40萬台，車市遭遇近年來最大寒冬。

房市方面同樣處於低迷狀態，買賣雙方對價格沒有共識，導致成交量十分低迷。不動產智庫執行長何世昌表示，今年房市交易非常慘淡，買賣移轉棟數可能創下歷史次低，預售屋成交量出現再腰斬情況，嚴重衝擊房地合一稅的稅收，預估全年房地合一稅可能減少兩成甚至更多。

學者指出，這次稅收短徵，是類似預估數校正回歸的概念。（圖／TVBS）

財政部表示，因車市和房市買氣不佳影響稅收表現，今年達標不容易，這將是近5年來首次短徵。進一步分析前11個月稅收狀況，目前已有七個稅目提前達成全年預算目標，證交稅只差78億元，達標應無問題；但土增稅和貨物稅受房市和車市影響，確定會負成長，目前各減少198億元和145億元。

政治大學財政學系教授陳國樑認為，這次短徵並非財政或經濟警訊，而是財政數字管理強化的結果。他表示，去年8月編列今年稅收預算時，政府一下子將稅收預估往上拉了兩成，而過去11年來稅收幾乎都是超徵狀態，尤其最近4年（110至113年）稅收超徵數字平均都達4000億元以上。他預估今年全年短徵數字約300億，整個短徵規模不到1%，從稅收預估角度來看是非常精準的。

陳國樑強調，稅收超徵並不代表政府財政有餘裕，稅收短徵也並不代表政府入不敷出。他指出，最明確的數字是政府債務，目前平均每人負債維持在25.2萬元。這也意味著因超徵而還稅於民的，普發現金1萬元「小確幸」可能將在今年終結。另外也有學者批評，政府已習慣大手大腳花錢，今年度預算將沒有賸餘，應警惕修正編列特別預算的習慣。