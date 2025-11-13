車手不開車改搭車 小黃「打詐運轉手」檢舉獲頒破案禮盒

〔記者陳彥廷／屏東報導〕詐騙猖獗，且近年常以計程車作為車手運送或提領贓款的交通工具，計程車司機們也成為打詐工作中重要的一環，屏東縣警察局東港警分局日前就接獲運將報案，果然發現是車手，屏東縣政府警察局長甘炎民親自趕到崁頂分駐所，並頒發破案禮盒感謝提供線索的「打詐」運轉手。

東港警分局崁頂分駐所於前天接獲運將報案，指他載到疑似車手的可疑人士，經運將告知行駛路線，警方立即派遣線上警力攔查車輛，現場查獲甫收取完詐騙贓款的陳姓車手，旋即帶案偵辦。

東港警分局表示，詐騙集團為製造斷點，現都以計程車作為車手運送或提領贓款的交通工具，「車手不再開車的居多」，因此，計程車司機們也是打詐工作中重要的一環。

內政部警政署訂有「民眾檢舉車手獎勵核發原則」並自今年7月1日起正式實施，民眾如提供檢舉車手線索，或協助警方緝捕到案，經檢察官裁定交保、聲請羈押等處分者，每案可獲1萬元獎金。縣警局長甘炎民局長獲悉有熱心民眾協助查獲車手後，昨天就到場親自頒發破案禮盒感謝提供線索的「打詐」運轉手，也再次呼籲，如遇可疑乘客應立即通報警方，車手由警方來抓，獎金由您來領。

