車手來寄詐騙包裹！超商店員機警識破 助警順藤摸瓜連逮3嫌

三重分局長黃國政（左）親自辦發獎金與感謝狀給超商店員。（圖／翻攝畫面）





新北市三重一名超商店員，上週六（8日）下午上班時，發現一名黃姓顧客疑似再寄送詐騙包裹，因此暗中通報警方並拖延結帳進度，讓三重警方一舉逮捕黃嫌，打開包裹一看，果然發現他所要寄的包裹裡面全是詐騙被害人的銀行金融卡，警方於此同時，見到黃男手機訊息，要他前往板橋另間超商取貨，於是順藤摸瓜前往領取包裹後，又逮捕2名收水手，三重分局長黃國政事後也特別前往超商頒發感謝狀及獎金，感謝店員協助打擊犯罪。

據了解，21歲黃姓男子上週六（8日）下午跑到三重區一間超商，透過郵寄包裹要寄送詐騙被害人的銀行金融卡，給其他同夥進行盜領工作，超商店員結帳時，發現包裹空蕩蕩的，疑似只有卡片，想起之前曾參與過警方舉辦的多場詐欺座談會，研判可能是詐騙集團要寄送詐欺包裹，因此暗中通報警方到場，並拖延結帳速度。

三重分局大有派出所警員獲報到場，隨即向黃男表明身分，並打開包裹一看，果然發現裡面有詐騙被害人的銀行金融卡，當場將他逮捕，進一步檢視他手機時，發現黃嫌手機跳出詐騙集團上游的訊息，要他前往板橋另一間超商領包裹並拿給其他同夥。

警方見狀順藤摸瓜，帶著黃嫌前往領取包裹，並在指定地點碰面時，當場逮捕前來面交的31歲吳姓收水手及黃姓未成年收水手，一併將3人通通帶回偵訊，詢後依詐欺、洗錢防制法移送新北地檢署及少年法庭。

三重分局長黃國政後續案發隔天（9日）也親自前往該間超商門市，頒發獎狀及獎金，感謝超商店員一同聯手打擊犯罪，守護民眾財產。

三重分局呼籲，詐騙集團常以高額補助、就業資金、快速獲利等名目誘騙民眾寄出個人證件及金融卡等，請民眾務必提高警覺，切勿輕信網路訊息或寄送金融卡片等私人物品，若有疑問，可撥打165反詐騙專線或110報案專線詢問，亦可上警政署設立之打詐儀表板，參考最新詐騙手法，防止受騙。

警方定期都會跟超商舉辦攔阻詐欺座談會。（圖／翻攝畫面）

