車手出包！「百萬現金」丟車站廁所遭撿走 鐵警逮詐團首腦

百萬贓款丟車站男廁，鐵警破獲跨國詐團。（圖／TVBS）

台鐵員林車站的男廁竟然有百萬元現金！民眾誠實上繳，意外揭發跨國詐騙案。檢警調查，一名車手把面交的百萬元現金，放在車站的廁所，疑似突然聯繫不上同夥，跑出去看看，結果不到一分鐘，這筆錢就被其它人撿到，交給台鐵人員，通報警方，鐵警循線追查，意外破獲與柬埔寨共謀的詐騙集團，更在機場攔截正欲出境的首腦！

事件發生在台鐵員林車站，當時一名梁姓男車手從徐姓女被害人手中騙取近百萬元現金後，走進車站並將錢放在男廁地板上。梁男疑似因聯繫不上同夥而暫時離開，沒想到這短短的時間內，贓款就被他人撿走並交給車站人員。車站清潔人員表示，當他開門時看到了這個情況。

詐騙集團疑似內部聯絡不順，導致出現空窗期，使贓款意外曝光。約25歲的彭姓收水手發現錢不見後驚慌失措，竟跑去警察局謊報自己剛從銀行領出的一百萬元不見了。警方立即識破其謊言，指出假日銀行並未營業，隨後循線追查，逮捕了上游主謀。經調查，約40歲的張姓主謀是一名酒商，同時也是電信詐騙集團的首腦。鐵路警察局刑大大隊長黃仲玟表示，這名詐騙集團首腦直接與海外機房對接，這些機房通常以投資型詐騙為主，專門詐騙台灣民眾。檢警進一步查出張男涉嫌與柬埔寨詐團勾結，並在他企圖搭機出國時於機場將其逮捕。一包意外掉在車站的百萬元現金，最終揭露了一個完整的跨國詐騙網絡，讓警方成功瓦解這個詐騙集團。

